El combate más esperado ya tiene fecha: Volkanovski y Topuria pelearán en febrero de 2024

Ilia Topuria ya tiene fecha para el combate más importante de la historia de la Artes Marciales Mixtas en España. El luchador español peleará ante Alexander Volkanovski por el título de peso pluma en la UFC 298 que se celebrará el próximo mes de febrero de 2024 en Los Ángeles. Dana White confirmó la celebración de la esperada pelea a través de las redes sociales.

De esta forma, Ilia Topuria, que está invicto en los 14 combates que ha disputado en la UFC, tendrá la oportunidad en convertirse en el primer campeón español de la categoría en un enfrentamiento ante el luchador australiano, vigente número 1 que defiende el cinturón del campeón mundial del peso.

Enero: Strickland 🇺🇸 vs Du Plessis 🇿🇦 Febrero: Volkanovski 🇦🇺 vs Topuria 🇪🇦 Marzo: O'Malley 🇺🇸 vs Vera 🇪🇨

El combate corrió el riesgo de no celebrarse después de que el Alexander Volkanovski sucumbiera de forma clara anteIslam Makhachev en la UFC 294 con el título en juego de peso ligero. La sorprendente derrota del australiano por nocaut en los primeros minutos parecía que iba a provocar un retraso en el combate contra Topuria, pero finalmente el combate se disputará en febrero de 2024 según confirmó Dana White.

Ilia Topuria ya tiene fecha para el combate más esperado de su carrera. El próximo mes de febrero, en Los Ángeles, el hispanogeorgiano puede cerrar el círculo y ser el primer luchador español en proclamarse campeón del mundo de la UFC.

The fifteenth rose🌹

My prediction is a first round finish, what's yours?#AndNew #IliaTopuria #ElMatador #UFC pic.twitter.com/9yveEXt7FM

— Ilia Topuria (@Topuriailia) November 6, 2023