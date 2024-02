Topuria ya calienta la pelea quitándole el cinturón a Volkanovski

Ilia Topuria y Alexander Volkanovski se vieron las caras en la rutinaria rueda de prensa previa a la velada que se celebrará en California en la madrugada del sábado al domingo. El luchador hispanogeorgiano comenzó a calentar el combate quitándole de la mesa al australiano el cinturón que le atesora como el campeón de la división peso pluma. Los presentes no daban crédito de lo que estaban viendo con sus ojos.

El cruce de reproches entre ambos luchadores no se hizo esperar. Eso sí, desde el máximo respeto que se tienen el uno al otro: «Eres un aspirante a Conor McGregor. Te voy a demostrar por qué he dominado la división», le dijo Volkanovski, que además fue vestido de anciano. «Mira cómo ha venido vestido, ya está preparado para la retirada», respondió Topuria.

«Solo me estoy divirtiendo un poco, se trata de controlar la situación. Hay que hacerlo por la gente, para que todo el mundo lo aprecie, así que quería hacer esto en persona», replicó el australiano. Y es que las últimas horas han sido movidas en California ya que el título mundial está en juego e Ilia Topuria ya ha declarado que va a hacer todo lo habido y por haber por convertirse en el nuevo campeón.

Pero el momento cumbre de la noche se produjo cuando Topuria le arrebató el cinturón de campeón a Volkanovski en mitad de la rueda de prensa recordando lo que ya hiciera hace varios años Conor McGregor con José Aldo.

Volkanovski, que cuenta con un balance de 26 victorias y tres derrotas, llevará a cabo su sexta defensa por el título de peso pluma de la UFC. Antes, se enfrentó a Yair Rodríguez, Max Holloway y Brian Ortega. Precisamente Topuria habló de ello recientemente: «Yo no soy Korean Zombie, no soy el trapo de Yair Rodríguez, no soy el paquete de Brian Ortega ni la nariz torcida de Max Holloway. Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto y el que tenga una mínima duda que se joda».

Topuria ya posó con el cinturón

El luchador hispanogeorgiano también tuvo el particular cara a cara con Volkanovski y le manifestó su respeto: «Te respeto como persona, como profesional. Solo estoy peleando por mis sueños.»

«No puedo estar nervioso, yo lo visualicé. Le pedí a Dios pedir estos momentos. Soy un hombre feliz de poder vivir mi sueño con los ojos abiertos. Es la primera vez que voy a tener a toda mi familia viendo un combate. Son momentos que solo se viven una vez en la vida y nadie te los regala», dijo Topuria un día antes.

Sobre Volkanovski: «Será recordado como uno de los mejores en el peso pluma. Fue un gran campeón», dice, pero no siente miedo ante el australiano, que no sabe lo que es perder todavía en sus 29 combates: «Todos los oponentes a los que me he enfrentado siempre han dicho que son mejores que yo. Su estrategia va a ser patearme, porque es donde él me habrá visto huecos. Patearme, moverse en círculos, desgastarme… Aprovechar la experiencia. Pero ¿Qué tiene? ¿Poder de KO? No tiene. ¿Poder de sumisión? No tiene, porque no es un finalizador», aseveró.