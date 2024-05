Topuria: «McGregor es pasado, en el deporte hoy en día no es nadie»

Ilia Topuria habló sobre Conor McGregor después de que el irlandés se despachara a gusto contra algunos púgiles de la UFC, entre los que se encuentra el hispano georgiano. El Matador calificó al que podría ser su rival en el combate en el Santiago Bernabéu como «pasado» y aseguró que hoy en día, deportivamente hablando, «él no es nadie».

«¿Qué percepción te da ahora McGregor? Es pasado. De ya pasó. ¿Con qué existe hoy día? ¿Con las cosas que hizo antes, verdad? Pero desde hace muchísimo no hizo nada. O sea, en el deporte, hoy en día, deportivamente mirándolo, él no es nadie. Yo creo que ni está ranqueado», comenzó diciendo un Ilia Topuria que suma todas sus peleas por victorias. A día de hoy, el número cinco libra por libra de la UFC cuenta con un balance de 15 victorias en 15 combates.

The Notorius vuelve al octógono el próximo 29 de junio para pelear en el UFC 303 contra Michael Chandler. McGregor lleva casi tres años sin pelear desde que se rompiera la pierna en julio de 2021, en un combate contra Dustin Poirier en el UFC 264. Desde entonces, el irlandés no había vuelto a pelear más que en la ficción, en la película Road House. La larga espera para volver a verle dentro del octógono está llegando a su final. El rey de la UFC volverá a pelear.

Topuria, no obstante, dio las gracias a Conor McGregor por el impulso que le ha dado a este deporte, porque «de buena o de mala forma, ha dado a conocer el deporte». Ilia sueña con un combate contra The Notorius en el Santiago Bernabéu, al que hace un mes señaló como uno de sus posibles rivales para ese combate, que será en el primer trimestre de 2025, tal y como indicó el púgil hispano georgiano recientemente.

«Es un icono y, la verdad, que le dio un impulso súper agradecido como aficionado de las artes marciales mixtas y una persona que lo practica. Le agradezco todo lo que ha hecho, de verdad, por el impulso que le ha dado. De buena o de mala forma, ha dado a conocer el deporte. Ahora es un influencer que pone copas en su bar, y está feliz y contento. Y de verdad, que si le va bien… que Dios lo bendiga», dijo Topuria sobre McGregor en el podcast publicado por Nude Project.

«No dormiría bien haciendo lo que hace McGregor»

El Matador analizó al irlandés y lo calificó como «un personaje» con el que se ríe mucho cuando lo ve: «Es un fenómeno. Conor está loco, está muy loco. Yo a veces lo veo y digo, ‘Dios mío, pero este pavo está muy loco’. Está muy loco, es un personaje. Yo me río mucho cuando lo veo».

«Él es un fenómeno a nivel deportivo para mí, pero a nivel persona es como que a nivel valores no me veo nada alineado con él. Para mí tiene cosas que yo no veo bien en la forma en la que él enfoca una conversación, por ejemplo, con sus rivales. Sí, vende un montón, hace todo el show. Pero no sé… Yo no me podría ir a dormir bien conmigo mismo haciendo todo eso, ¿sabes? No me sentiría auténtico. Al final del día me tengo que basar en lo que realmente soy», concluyó Topuria sobre McGregor.