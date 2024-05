El desafío de Topuria antes de su próxima pelea en UFC: «El que fuma, no fumará…»

Ilia Topuria ya está preparando su próxima carrera en UFC que está a falta de oficializar y mientras tanto sigue siendo tendencia por todo lo que hace fuera del octágono. Lo último ha sido un reto que se ha hecho viral a través de las redes sociales en el que el primer campeón del mundo del peso pluma quiere servir de ejemplo a los más jovenes.

Ilia Topuria apareció el domingo en las redes sociales para proponer un reto de 21 días para ayudar a sus seguidores a adquirir mejores hábitos en la vida. El primera campeón español en la UFC está preparando su próxima pelea prevista para verano o incluso septiembre y por ello el hispanogeorgiano ha propuesto a sus seguidores un reto con el que compartiría su rutina diaria que le ha llevado a la cima de las artes marciales mixtas.

«¿Quién quiere hacer un reto de 21 días conmigo para cambiar su físico y adquirir nuevos hábitos saludables?», escribió Ilia Topuria en su perfil oficial de las redes sociales proponiendo un reto que se ha hecho viral por las múltiples respuestas que ha tenido entre sus seguidores.

Ilia Topuria también quiso dar más detalle de su nuevo reto de 21 días en un comunicado. «El reto no solo incluirá deporte, sino alimentación, lectura y muchas otras cosas más. Así que antes de poner. Yo, yo, yo, pensadlo muy bien. Si de verdad estáis ready», aseguró el primer campeón español en la historia de la UFC.

Topuria también avisó a los seguidores que se apunte de que su reto será duro y exigente, siguiendo los pasos de su rutina habitual. «El que fuma, no fumará. El que bebe, no beberá. El que sale, no saldrá. El que no entrena, entrenará. El que no lee, leerá. Os prometo que si me dedicáis esos 21 días os voy a presentar una versión de vosotros mismos que nunca os hubierais imaginado», afirmó.

«Si veo que hay muchos que quieren un reto, me encargo de organizarlo. Compartiré con ustedes mi plan para los próximos 21 días, así como los desafíos diarios que enfrentaremos juntos», aseguró a través de un comunicado oficial.

La próxima pelea de Ilia Topuria

Ilia Topuria defenderá próximamente el cinturón de campeón peso pluma conseguido el pasado mes de febrero ante Volkanovski y todo hace indicar que el rival será Max Holloway. En su día el hispanogeorgiano aseguró que su pelea sería contra el americano, pero la reticencia de éste al poner en juego el cinturón de BMF ponía en en dudas la pelea.

Aún así, todo hace indicar que esta pelea se dará y podría ser en la UFC 307 que se celebrará el próximo 15 de septiembre en Las Vegas. En un principio se especuló con una posible revancha con Volkanovski en la UFC 305 que se celebrará durante el verano en Perth pero finalmente Topuria descartó esta propuesta. Así que todo hace indicar que su rival será el hawaiano con el objetivo de ser el único campeón del mundo con dos cinturones en su haber.

«Lo único cuestionable sobre mí es si terminaré contigo por KO o por sumisión. Acabo de ganar a un tío que te ganó no una, ni dos, sino tres veces. Ahora tienes lo único que te hace ser relevante y que te garantizaría una pelea de mucho dinero: el cinturón BMF. Ya no lucho por dinero, sino por mi legado. Ganar ese cinturón mientas mantengo el título me consolidará como el líder», dijo Topuria hace semanas respondiendo a una provocación del americano.

Topuria en el Bernabéu en 2025

Ilia Topuria también utilizó las redes sociales para confirmar, sin develar la fecha, que la UFC vendrá a España en 2025. Por problemas de fechas, finalmente no se pudo encajar en el calendario la pelea en el Santiago Bernabéu para 2024 y finalmente será el primer trimestre de 2025 la fecha en la que las artes marciales mixtas llegarán al estadio del Real Madrid.

Habrá que ver finalmente si Ilia Topuria puede cumplir su sueño y defender su título de campeón del peso pluma en España ante un Connor McGregor que rechazó la primera propuesta del hispanogeorgiano para centrarse en otros menesteres. Parece que en los próximos meses el luchador irlandés tendrá otra invitación para ser protagonista histórica en el centro del campo del estadio más impresionante del mundo.