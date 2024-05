Topuria se calienta con Holloway y lo confiesa: «Seré el deportista mejor pagado en 2025»

La pelea entre Ilia Topuria y Max Holloway que parecía tan segura hace unas semanas ya no lo está. El reciente campeón del peso pluma de la UFC dejó claro que sólo pelearía contra el americano con el cinturón BMF (El más hijo de p…)» en juego e incluso ha abierto otras vías de combate para las veladas de los próximos meses. Mientras tanto ha tirado un par de dardos a través de las redes sociales y ha dejado un cosa clara en una entrevista reciente: «Seré el deportista mejor pagado en 2025».

Ilia Topuria y Max Holloway se habían citado hace semanas para una pelea minutos después de que noqueara a Justin Gaethje en la UFC 300 celebrada a mediados de abril. Todo hacía indicar que el anuncio oficial sería inminente pero las dudas del americano de poner en juego el cinturón que se pone el luchador más querido por el público han hecho al hispanogeorgiano dudar sobre si es el rival más adecuado para poner en juego su título en peso pluma. O el de Hawái no pone su cinturón no habrá pelea.

«Lo único que hace relevante una pelea con Holloway es el BMF, si no lo pone antes le doy una oportunidad por la revancha a Alexander Volkanovski o antes pelearía con Brian Ortega, que estuvo mucho más cerca de finalizar a Volkanovski en una pelea que Max Holloway en tres. (Ortega) siempre pone la cara, ha ganado su último combate y tiene varias victorias buenas», afirmó hace unos días Ilia Topuria en una entrevista en la que abrió dos posibilidades a su defensa del título.

Topuria quiso también meter presión a Holloway para que ponga en juego el cinturón BMF, que es muy preciado por los luchadores y en concreto por el español, que tendría dos títulos a la vez. «Tú eres el campeón de BMF, tienes la oportunidad de pelear por el título. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear o no vas a pelear? Y él me dice ‘firma el contrato’… ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pon el cinturón BMF en juego», dijo.

«Yo lo que dije es que no voy a pelear con él si no pone en juego el cinturón y el contestó que esa no es la forma en la que un verdadero BMF reclama el título. Él pretende que yo pongo mi cinturón sobre la mesa y él no poner lo suyo. Si pierde quiere seguir siendo el BMF, ¿cómo funciona eso? ¿qué BMF eres?», afirmó en una entrevista concedida a el Podcast de Webpositer.

Ilia Topuria se quiso pronunciar el miércoles a través de las redes sociales para desmentir unos rumores que decían que había rechazado darle la revancha a Volkanovski en la velada de la UFC que se disputará este verano en Perth, Australia.

«Nunca rechacé la revancha con Alex (Volkanovski) porque la UFC nunca me ofreció esta pelea. Como he dicho muchas veces antes, seré el primero en noquear a Holloway. Mantengamos esto simple: ¿Quieres pelear? Si la respuesta es sí, no hay nada más que discutir. Trae mi cinturón y tu almohada!», afirmó en un comunicado que se hizo viral en las redes sociales.

I never turned down the rematch with Alex as the UFC has never offered me this fight. As I’ve said many times before, I will be the first to knockout Holloway. Let’s keep this simple: Do you want to fight? If the answer is yes, there's nothing more to discuss. Bring my belt and…

— Ilia Topuria (@Topuriailia) May 1, 2024