Una leyenda de la UFC ataca a Ilia Topuria por su última decisión

Ilia Topuria se ha convertido en la gran superestrella de la UFC, más aún después de ganar a Volkanovski por KO en el UFC 298, y se ha ganado el poder de decidir contra quién quiere que sea su próximo rival. De hecho, el hispanogeorgiano ha rechazado pelear con algunos rivales, una decisión que ha sido muy criticado por Daniel Cormier, toda una leyenda de la UFC, doble campeón del semipesado y peso completo.

El Matador siempre ha tenido claras sus preferencias para la siguiente pelea. Nada más aterrizar en España anunció que le gustaría pelear contra Conor McGregor en el Santiago Bernabéu. El irlandés era su opción «número 1. Max Holloway, si pone en juego su título BMF. Y la tercera es Sean O’Malley». Esas fueron las tres preferencias del campeón del peso pluma tras vencer a Alexander Volkanvoski.

Al resto los ha ido descartando poco a poco. Son muchos los que quieren enfrentarse con el rey de la UFC a día de hoy, que todavía no ha perdido ni una pelea en su carrera, pero Topuria sólo quiere pelear con algunos. Movsar Evloev y Brian Ortega también han retado al hombre de moda. Hasta Volkanovski le ha pedido la revancha en Australia, delante de su gente, pero Ilia lo ha rechazado todo.

DC Cormier criticó esta decisión del luchador afincado en Alicante: «Eres el campeón y si eres el campeón a veces tienes voz y voto sobre quién pelear. Pero no sé si tiene tanto poder de decisión como cree», señaló. La leyenda de la UFC considera que un campeón tiene que defender su título contra todos, tal y como hizo Volkanovski en cinco ocasiones o el que fuera el gran rival de Cormier en su época, Jon Jones, 13 veces.

Holloway es el siguiente

«Es extraño. No nos dice lo que sigue. Dice no a muchas cosas que pueden suceder ahora mismo. Y no sé si lo puedes hacer como campeón», dijo el doble campeón del semipesado y peso completo. El campeón quiere nuevos retos, y esos nuevos retos pasan por una pelea contra Max Holloway, el número dos del ranking de peso pluma.

«Ya tenemos claramente la siguiente pelea. Va a ser Max Holloway. Hoy es su noche, lo tiene que disfrutar, pero ya le va a tocar remar de nuevo» asegura Topuria tras la victoria del luchador hawaiiano contra el estadounidense Justin Gaethje. Cuando le preguntaron sobre si ya se había hablado la posibilidad de luchar contra Holloway, El Matador contestó: «Nada en concreto, pero sí, había una gran posibilidad si hoy salía victorioso iba a ser el siguiente. No sé qué daños ha recibido en la peala, espero que pocos para que pueda pelear pronto y tengamos una pelea».

Tras mucho deliberar, todo apunta a que el hawaiiano será su siguiente rival en el octógono. De hecho, la semana de la pelea contra Gaethje, Holloway no paró de atacar a Ilia Topuria, pero tras el combate le quitó hierro. «Durante toda la semana ha hablado mucho. Es normal, es lo que tiene que hacer. Tiene que hablar. Tiene que creerse el mejor. No hay otra forma en este deporte, pero los resultados son claros. Lo que él no pudo hacer en 90 minutos, yo lo hice en nueve. Puede decir lo que quiera, que disfrute hoy, pero que se prepare para lo que le viene», dijo en ESPN.