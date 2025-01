Toni Roca, experto en derecho deportivo: «Un evento de causa mayor es un tsunami, no lo de Dani Olmo»

Joan Laporta traslada el caso Dani Olmo, de manera desesperada, al CSD tras la negativa de Liga y Federación. Aunque el argumento jurídico de ambos entes es indiscutible. Tanto el artículo 130.2 como el 141.5 del Reglamento General de la Federación Española establecen de forma bastante clara que cuando a un jugador se le cancela la licencia, no puede volver a ser inscrito por el mismo club en el que había sido inscrito durante la misma temporada.

No obstante, la entidad azulgrana confía en revertir la situación y que ambos futbolistas vuelvan a vestirse de corto cuanto antes. El Barcelona, cuando ya estaba imbuido en el sainete Dani Olmo y con la ruina reputacional acechando, decidió ampararse en causas de fuerza mayor como explicación al retraso de los cobros de los avales con los que iban a depositar el dinero en la Liga.

Con el fin de arrojar luz en la oscuridad azulgrana, OKDIARIO se ha puesto en contacto con Toni Roca, que es abogado y director de Himnus, despacho especializado en derecho deportivo, y que recientemente ha sido incluido en el ranking de abogados en derecho deportivo mejores valorados en España. Roca, además de ver poco probable que el CSD revoque la decisión de Liga y Federación, tumba el argumento al que se aferra Laporta.

«Una causa de fuerza mayor es un evento imprevisible ante el que tú no tienes ningún tipo de culpa y contra el que no puedes actuar de alguna manera. Una causa de fuerza mayor es un tsunami, algo que no se puede prever, de lo que no tienes ninguna culpa en que eso ocurra y de lo que no te puedes defender», inicia Roca durante su intervención con este medio.

Diferencia entre el ‘caso Dani Olmo’ y una causa de fuerza mayor

«Lo que ha ocurrido con Dani Olmo no es un evento de fuerza mayor porque el Barça sabía desde hacía mucho tiempo qué es lo que tenía que hacer, qué dinero tenía que depositar, en qué plazos y cuáles eran las consecuencias de no hacerlo. Y tenían en su mano actuar para que todo eso no ocurriera. El Barça ya sabía que el día 31 de diciembre tenía que tener depositado el dinero ante la Liga. Una causa de fuerza mayor es que se hubiera colapsado el sistema informático mundial, o que todo el sistema monetario global se hubiera caído, no que coincida la fecha con festivos», añade.

El Barça sostiene que sí presentó la documentación en regla, algo que no es compartido por las instituciones que rigen el fútbol español. «¿Estaba en su mano que el dinero llegara antes? Pues yo creo que sí. Si hubiera hecho los deberes y hubiera tenido el dinero el día 30, esto no hubiera ocurrido. El Barça dice ‘no, yo es que lo presenté todo en tiempo y forma’. Ya, pero es que usted sabía que el dinero tenía que estar el día 31», afirma.

«No me puedes decir que el hecho de que el inversor haya enviado el dinero tarde es una fuerza mayor, porque no es un evento imprevisible. De hecho, es bastante común que las transferencias se retrasen. Y no vale que digas que son fiestas, que el día 31 es nochevieja… Las transferencias internacionales tardan uno o dos días. Esto el Barça lo sabe porque lo sabe cualquier persona de a pie», finaliza Roca. Pocas o ninguna salida beneficiosa le queda a Laporta.