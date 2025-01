Dani Olmo no pierde la fe de ser inscrito por el Barcelona durante los próximos días del mes de enero a pesar de ver como la Liga y la Real Federación Española de Fútbol ya le hicieron ver al club azulgrana que su licencia no podía volver a darse de alta esta temporada. El futbolista catalán no quiere pensar en otra situación y mantiene la fe en que se le otorgue la cautelar para poder seguir jugando en el equipo de su vida, como bien ha podido saber OKDIARIO. Las dos vías a las que se agarra Olmo, y Joan Laporta, son la del CSD y la de la justicia ordinaria.

Los primeros días del 2025 para Dani Olmo no están siendo nada fáciles desde aquella surrealista tarde-noche del 31 de diciembre. La situación actual es que el futbolista azulgrana no tiene licencia. No está dado de alta en la Liga y tampoco tiene ficha federativa en la Federación. A día de hoy no podría volver a jugar con el Barcelona en lo que resta de temporada en ninguna competición y tampoco podría acudir con la selección española.

La situación es muy complicada para el futbolista. El pasado 3 de enero, la Liga y la Federación le dieron el «no» definitivo al Barcelona. Las normas de ambas organizaciones son claras. Los papeles del club blaugrana el pasado 31 de diciembre llegaron tarde, la licencia quedó cancelada y un jugador no puede volver a ser inscrito por el mismo club dos veces en una misma temporada. No hay más.

Ahora, el Barcelona, que se quiere agarrar a un clavo ardiendo para salvar esta chapuza como sea, espera que o el CSD o la justicia ordinaria le otorguen la semana que viene la cautelar para que Dani Olmo pueda seguir jugando con el Barcelona. Y en esas están todos los protagonistas. Esperando.

Dani Olmo mantiene la fe en la cautelar

Dani Olmo sigue esperando y confiando en que su club logre la cautelar y él pueda seguir jugando con el Barcelona esta temporada. Ese es a día de hoy su único y principal pensamiento. No quiere pensar en más allá u en otras opciones por si la cautelar nunca llega. OKDIARIO ha podido saber que por su cabeza solamente piensa la esperanza de que Laporta logre lo que le ha prometido: estar inscrito con el Barça.

Por lo tanto, Dani Olmo no está valorando a día de hoy ninguna opción. Ni de salidas ni de otras situaciones. No lo contempla a día de hoy. Si lo hiciese, si estuviese buscando un plan B, estaría dando por hecho que la posibilidad de quedarse sin jugar con el Barcelona es real. Y no quiere verlo como algo real, ya que mantiene la esperanza de poder seguir jugando con el Barcelona esta temporada, como bien ha podido saber este periódico.

Otro asunto es como se siente él. Porque los futbolistas, además de profesionales en su deporte, son también personas. Son días complicados porque la situación es difícil y a la vez muy surrealista. Dani Olmo está fastidiado a nivel anímico y a nivel moral. Algo lógico por la situación que está viviendo. La incertidumbre es tremenda y él no poder jugar pesa.