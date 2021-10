Buenas noticias desde el entorno más cercano a Rafa Nadal sobre su evolución, después de que las molestias en el pie por la lesión congénita que padece le hayan hecho apartarse del circuito desde el pasado mes de agosto. Ha hablado su tío y ex entrenador, Toni Nadal, y el mensaje es más que positivo. «Él está animado y creo que superará una vez más esto. Soy optimista y mi sensación es que 2022 puede ser una buena temporada para él», ha valorado Toni Nadal.

El que fuera entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, se ha mostrado positivo con la evolución del de Manacor, fuera de las pistas por sus molestias en el pie. El balear se vio obligado a renunciar a lo que quedaba de temporada para someterse a un nuevo tratamiento que pusiera fin a unas molestias que le han acompañado desde los inicios de su carrera. Su tío y ex entrenador es optimista y confía en que la vuelta de Rafa no sólo se dará la próxima temporada sino que seguirán llegando nuevos títulos para el mejor tenista español de todos los tiempos.

«Él está animado y creo que superará una vez más esto. Soy optimista y mi sensación es que 2022 puede ser una buena temporada para él y que le quedan 2 o 3 años buenos, pero a medida que avanza el tiempo todo es más complicado», decía Toni Nadal en el podcast argentino especializado en tenis 3 Iguales y que recoge el portal Punto de Break.

Además, Toni Nadal quiso destacar el mérito aún mayor de Nadal de haber conseguido todo lo que ha logrado a pesar de esa lesión. «Su progresión siempre ha estado muy condicionado por la lesión congénita en el pie, que ahora sufre, por eso tiene mucho mérito todo lo que ha conseguido», dijo.

Análisis del pulso de Nadal con Federer y Djokovic

Toni Nadal confiesa que vio que Nadal podría estar entre los mejores de la historia una vez completó el Grand Slam. «La verdad es que cuando Rafa surgió ya se veía que Roger (Federer) iba a ser de los mejores de la historia, a Novak (Djokovic) enseguida que le vimos nos dimos cuenta de que era especial. En cuanto a Rafa, fue cuando completó el Grand Slam, con 24 años, cuando supe que lucharía por ser el mejor de la historia», confesó su ex entrenador.

Toni Nadal también analizó cómo ha sido la lucha de Rafa Nadal con Roger Federer y Novak Djokovic, especialmente en el tiempo en el que estuvo trabajando con él. «Con Roger (Federer) todo fue siempre más sencillo porque nos centramos desde 2006 en empezar casi todos los puntos jugando una bola alta y fuerte a su revés», dijo sobre el enfrentamiento con el suizo.

«Mucho más complejo siempre ha sido el caso de Djokovic, no sabíamos cómo leer su juego. Recuerdo que en el US Open 2010 Rafa se me acercó en mitad del partido y me preguntó qué podía hacer. Le indiqué que jugara fuerte y profundo al centro, y solo cambiara direcciones cuando tuviera una posición muy ventajosa. Pero por dentro, estaba pensando que solo nos quedaba rezar porque ese tipo estaba siendo mejor que Rafa», valoró Toni Nadal.

La evolución del tenis

Toni Nadal analizó también la evolución que ha experimentado el tenis en los últimos años y cómo es el juego que despliegan ahora los nuevos jugadores. «Este deporte se ha convertido en un juego de velocidad, no de estrategia. En poco tiempo, todo se ha acelerado mucho ya que en los primeros años de la carrera de Rafa te encontrabas con jugadores que dejaban jugar, que peleaban cada bola y pensaban», comentó.

«Ahora la manera de buscar la victoria es golpear fuerte antes que el contrario. Siento que ahora está todo muy estudiado, pero al final en lo que consiste todo es jugar bien. Tener un alto porcentaje de primeros, jugar con buena velocidad. Creo que ahora mismo los jóvenes están menos dispuestos a pensar porque se centran en golpear duro y tienen entrenadores a su alrededor que se encargan de la estrategia», valoró Toni Nadal.

El director de la Academia Rafa Nadal en Manacor opinó también sobre el nivel de los tenistas de la nueva generación. Toni Nadal considera que «cuando juegan a su mejor nivel están a la altura del Big 3, el problema es que cuando juegan mal su nivel baja más». Y apuntó la clave para convertirse en uno de los mejores: «Quien consiga estabilizar eso logrará erigirse en el dominador», concluyó.