El legado de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en la historia del tenis mundial parece eterno, toda vez que sus marcas, líderes destacadas a nivel histórico, se encuentran a años luz de sus perseguidores en una etapa en la que, además, han tenido que luchar entre ellos por los títulos. Sin embargo, el tenista suizo cree que llegará en un futuro un tenista que bata el récord de Grand Slams conquistados que comparten las tres referencias tenísticas.

En una entrevista con GQ, Federer se sinceró y analizó al detalle la actualidad del tenis, así como la lesión que le mantiene fuera de las pistas de forma indefinida y que no le permitirá regresar al menos hasta el comienzo del año 2022. «Estoy muy agradecido de haber podido volver a jugar. Mi último año y medio ha sido muy difícil con la doble operación de rodilla y la rehabilitación fue muy lenta. Hubiera deseado estar en mejor forma en Wimbledon. ¡Pero al final jugué Wimbledon y llegué a cuartos! En general fue un torneo bueno para mí», afirmó Roger.

«La decisión de no jugar en los Juegos Olímpicos se basó en el estado de la rodilla y sabía que no podía jugar. Lo haría todo por jugar los Grand Slam y los Juegos, pero no estaba al cien por cien. Eso explica la cara de tristeza que puse en Wimbledon. Pero un deportista debe lidiar con los reveses y ahora debo averiguar cómo seguir adelante desde aquí», comentó, sobre su ausencia en Tokio, su última oportunidad de conquistar el oro olímpico individual.

Sin embargo, la respuesta más sonada de Federer fue su reflexión sobre la posibilidad de que Djokovic, Nadal o él puedan ser batidos en el futuro en cuanto a número de Grand Slams conquistados.»Creo que veremos una nueva época de campeones. Hoy en día es más fácil dominar en las diferentes superficies, sin quitarle mérito a lo que hemos hecho Rafa, Novak y yo. Antes había jugadores de pista dura y de tierra u no tantos jugadores que se defendieran bien en todas las superficies. Borg lo hizo pero las cosas eran distintas. No se perseguía un Grand Slam tras otro ni un récord como ahora. Por eso creo que un nuevo e increíble jugador romperá nuestra racha de Grand Slam, pero no de inmediato», afirmó el helvético, que justo antes había hablado de los récords batidos.

«Cuando Djokovic dice que no nos retiraremos nunca estaba eufórico. Creo que ha hecho un año fenomenal y va a ser muy interesante ver cómo siguen nuestras carreras. Es increíble que Rafa, Novak y yo estemos en 20 Grand Slam. Cuando empecé, el récord era de 12 y luego Pete Sampras lo subió a 14 y después le superé en 2009 con 15, tras empatarle en Roland Garros y superarle en Wimbledon. Preo creo que los demás tienen una mentalidad diferente a la mía en este momento», argumentó.

Para finalizar, Roger habló del estrés y la presión que afectan al tenis y que han provocado retiradas sonadas en los últimos torneos, en el circuito WTA. «He seguido la carrera de Emma Raducanu y la de Naomi Osaka. Ambas son increíbles, pero duele mucho cuando ves que no se encuentran bien. El estrés es tremendo y creo que tiene mucho que ver con las redes sociales. En mis primeros 10 años no había redes sociales, a lo mejor alguna web, pero ahora están por todas partes. También hay que reconsiderar la relación con la prensa. Creo que los jugadores los torneos y los periodistas necesitamos una revolución, o al menos, una evolución respecto a la situación de hoy. Debemos ayudar y orientar a la generación más joven. No puedo imaginarme cómo habría sido el inicio de mi carrera con redes sociales, no sé como lo habría gestionado. Por cada diez comentarios agradables hay uno negativo y solo te centras en ese. Es horrible. Incluso cuando me siento mal sé que debo actuar de cierta manera ante los medios».