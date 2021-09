Carlos Alcaraz ha iniciado su propia leyenda. El tenista español, de 18 años, se ha metido por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam en su primera aparición en Nueva York. El murciano apeó del torneo a Stefanos Tsistipas, número 3 de la ATP, tras un encuentro que se decidió en el desempate del quinto set. Alcaraz ha conseguido lo que en su día no hizo ni el Big-3: ganar con apenas 18 años a un top-5 en un Grand Slam.

Además, Carlos Alcaraz ya acumula diez partidos en torneos de Grand Slam. El murciano ha sumado siete victorias y encajado tres derrotas, un registro que comparte con Rafa Nadal y con el que supera a Novak Djokovic y Roger Federer, quienes en sus diez primeros partidos a cinco sets sumaron cinco victorias y cinco derrotas.

«Ganar a Stefanos es un sueño hecho realidad para mí, la mayor victoria de mi carrera», decía Carlos Alcaraz, exultante tras meterse en los octavos de final del US Open. «Ha sido ver cumplido mi sueño, con un gran tenis, disfrutando de todo lo que hice en la pista y luego, tras mi triunfo, pensando en todos los que me han apoyado, en mi familia, en Murcia, en los entrenadores y en toda la gente que creyó en mí», comentaba el murciano.

A night that will go down in tennis history as simply unforgettable. @alcarazcarlos03 #USOpen pic.twitter.com/rnBCDkqzYs

— ATP Tour (@atptour) September 3, 2021