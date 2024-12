Toni Freixa vuelve a rabiar al ser preguntado si ve cosas raras en los árbitros con el Barcelona

Toni Freixa ha vuelto a estallar al ser preguntado sobre si ve cosas raras en los árbitros de la Liga con el Barça. Y es que el que fuera candidato a la presidencia club azulgrana en 2015 y 2021 ha rajado de nuevo por la actuación de Cordero Vega en el encuentro ante Las Palmas, acusándole de no pitar tres penaltis.

En su participación en el programa ‘El Partidazo de la Cope’, Freixa ha recuperado una famosa frase que decía en su día José Luis Núñez para referirse a las supuestas polémicas arbitrales que, según él, sufre el Barcelona. «Este fin de semana han pasado cosas interesantes… Veo que siempre sale el 36, como decía el presidente Núñez… Cuando hay una cosa que es dudosa siempre sale el 36», indicó el ex directivo culé.

La minicrisis del Barcelona en Liga ha llevado a Freixa a rabiar como nunca contra los árbitros. Freixa se ha quejado por la actuación de Cordero Vega en el encuentro ante Las Palmas, acusándole de no pitar tres penaltis. También ha descargado su furia contra el VAR y, como no, contra el Real Madrid. Señala a Busquets Ferrer, que estaba al frente del videoarbitraje, por estar echándose la «siesta».

«En lugar de decir si el penalti es muy claro o no lo es, vamos a decir qué pasaría si el árbitro decidiera lo contrario. Es decir, está claro que el agarrón a Pau Víctor no es penalti, porque el árbitro no lo pita. Está claro que el pisotón a Cubarsí tampoco es penalti, porque el árbitro no lo pita. Y está claro que el penalti a Rüdiger lo es, porque el árbitro lo pita. Si hubiera pasado lo contrario en las tres jugadas, ¿estaríamos llevándonos las manos a la cabeza? No. Quiere decir que son tres jugadas opinables. Pero mira por dónde… Siempre sale el 36», señaló Freixa.

Todo esto ha encendido para variar a Freixa, que no ha dudado en atacar la actuación del colegiado del encuentro y, sobre todo, la del árbitro que estaba en la sala VOR de Las Rozas, Busquets Ferrer, después de que el Barça certificara su primera derrota en casa del curso, ante Las Palmas por 1-2.

Freixa reconoció los pagos del Barça a Negreira

Cabe recordar que Toni Freixa fue directivo de Rosell, por lo que tenía un cargo en el Barcelona mientras que se pagaba a Enríquez Negreira. El club mantuvo en nómina al que era por aquella época vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, dándole más de siete millones de euros en 17 años por unos supuestos informes arbitrales sobre los que todavía hay muchas dudas incluso de su existencia.

Además, Freixa reconoció los pagos y defendió que se hicieran. Entonces señaló que «en el Barça siempre nos hemos sentido maltratados» por el colectivo arbitral y que el número dos del CTA en aquella época les prometió que les «iba a ir mejor». Calificó a Negreira como «un listillo», como se refiere a Enríquez Negreira, pero reconoció que «estaba vendiendo un servicio de lobby».