Todos los secretos de Antonio Lobato: su sueldo, sus estudios, cuántos hijos tiene…

La Fórmula 1 es uno de los acontecimientos más seguidos en los últimos meses en España, debido al gran rendimiento de Fernando Alonso tras su fichaje por Aston Martin y, en menor medida por los resultados de Carlos Sainz con Ferrari. Sin embargo, ellos no son los únicos personajes que se asocian en nuestro país al Gran Circo, y es que la F1 en televisión tiene gran relevancia y en esta unión es clave la figura de Antonio Lobato.

El periodista asturiano es el actual narrador de las carreras de Fórmula 1, en un idilio que comenzó con los primeros pasos de su compatriota Fernando Alonso en competición y que se ha extendido, pausa incluida, hasta la actualidad, haciendo de Antonio Lobato la cara visible de la F1 en España, en lo que a los comentarios televisivos se refiere.

Lobato es un auténtico apasionado de la Fórmula 1 y mantiene una gran relación con Fernando Alonso, piloto al que ha seguido durante toda su carrera y con el que, pese a alguna polémica reciente, conoce a la perfección. Lobato y Alonso han sido un binomio de éxito a lo largo de los años y eso es lo que hizo primero a Movistar + y más tarde a DAZN, actual propietaria de los derechos de emisión de la F1 en España, recuperar al periodista asturiano para la causa.

¿Cuánto cobra Antonio Lobato?

En la actualidad, se desconoce cuál puede ser el salario anual de Antonio Lobato, que sí estaría entre los mejor pagados de DAZN España debido a su relevancia en uno de los contenidos estrella de la plataforma. El periodista especializado en Fórmula 1 trabajó anteriormente en Telecinco y más tarde en La Sexta, donde se filtró que su sueldo sería de en torno a 600.000 euros anuales. Tras tres años de pausa periodística en el primer plano informativo en televisión, en lo que a las retransmisiones en directo se refiere, Movistar + recuperó para la causa a Lobato en 2018, con continuidad para él desde entonces como referencia de la F1 en televisión.

Antonio Lobato: familia e hijos

Antonio Lobato no tiene una familia numerosa pero sí se aferra a ella, sobre todo en los momentos más complicados. El periodista está casado y tiene una hija y cuenta que uno de los momentos más importantes de su vida fue aquel en el que decidió dejar temporalmente la Fórmula 1, después de que a su mujer le detectaran un cáncer. «El punto de inflexión se produce cuando a mi mujer le detectan un cáncer y no puedo estar a su lado cuando le hacen las pruebas o cuando le dan la noticia de que tiene que operarse, es ahí cuando cambia mucho mi forma de pensar. Hay otros muchos momentos duros en esos años, recuerdo, por ejemplo, cuando mi hija me preguntaba: “¿Papá, qué haces el 23 de abril, estarás en casa?», contaba en una entrevista en 20 minutos, en la presentación de su libro.

¿Cuántos años tiene Antonio Lobato?

Es uno de los clásicos del periodismo español, pero no muchos adivinarían la edad de Antonio Lobato. El asturiano, que estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera profesional en 1987, tiene en la actualidad 57 años y nació el 7 de septiembre de 1965. Sin embargo, pese a estar cerca de los 60, Lobato mantiene un físico a prueba de bombas gracias a su afición al deporte, especialmente el ciclismo.