Carlos Alcaraz jugará la final del US Open. La hazaña del tenista español ha generado elogios por parte de todo el mundo, incluidos sus rivales. El propio Tiafoe, al que derrotó en semifinales, no escatimó adjetivos a la hora de felicitarle por la victoria. “Vas a ganar muchos Grand Slams. Eres una locura de jugador”, le dijo aún sobre la pista.

«Va a ser muy duro jugar contra él (refiriéndose a Alcaraz). Es uno de los mejores del mundo, está claro. Y es muy joven. Le pega muy duro a la bola, nunca había jugado contra alguien que se mueva como él, sinceramente. Es increíble la manera en la que llega a las bolas. He tenido mis oportunidades, pero… Que él sea tan joven y juegue tan bien en los grandes momentos, me quito el sombrero y tengo todo el respeto del mundo hacia él», destacó luego en rueda de prensa.

El tenista estadounidense también aseguró que su brillante e inesperada trayectoria en el US Open le ha llevado a un nuevo nivel: «Puedo ganar cualquier partido». «Las clasificaciones son solo números. En realidad, no me importa la clasificación de quien juega. Puedo ganar cualquier partido», afirmó tras perder ante Alcaraz después de cuatro horas y 19 minutos de un trepidante partido.

Apoyado por la afición de Nueva York, Tiafoe ha venido creciendo en su juego especialmente desde su sorprendente triunfo en octavos ante Rafa Nadal, la única derrota del español en los Grand Slams de este año.