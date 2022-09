¡Alcaraz puede con todo!: tumba a Tiafoe y luchará por el US Open y el número uno con Ruud

Carlos Alcaraz está en la final del US Open y continúa con la lucha por el número uno de la ATP. El tenista murciano superó, en un nuevo partido agónico, Frances Tiafoe en cinco sets (6-7, 6-3,6-2, 6-7, 6-3) y se clasifica al primer partido por el título de su carrera en Grand Slam, que será también una batalla de tú a tú por el número uno con el noruego Casper Ruud, quien venció a Karen Khachanov en la otra semi y será su rival en el encuentro por el título en Nueva York.

Nueva machada de Alcaraz, que comenzó remando en contra tras un set agónico inicial en el que Tiafoe estuvo más atinado y que tuvo que remar en el quinto, de nuevo, tras remontar en un segundo y tercero en los que parecía navegar rumbo a una final sin precedentes en el mundo del tenis. Carlitos pudo levantar los brazos ante su rival tras tres horas y tres minutos de agónico tenis sobre la Arthur Ashe.

No fue sencillo y Carlos, que sigue batiendo récords, sumó su tercera victoria consecutiva a cinco sets en Flushing Meadows. Ni los ‘after’ –en esta ocasión su partido comenzó algo antes– ni el cansancio acumulado mermaron al español, que en el quinto set y tras ceder dos tie breaks, como le sucediera en la ronda anterior frente a Sinner, estuvo pleno de facultades y se dejó llevar por una derecha mortal que le lleva a toda una final del US Open, donde luchará por el primer Grand Slam de su vida y el número uno.

Alcaraz frenó una de las mejores versiones de Frances Tiafoe, el ídolo local, que peleó con todo lo que tuvo y no estuvo tan lejos de tumbar a la segunda estrella española en la semana. Pudo el originario de Sierra Leona con un Nadal corto de forma y mermado en lo mental pero no con la ambición extrema del de El Palmar, que es una auténtica realidad en el mundo del deporte y, como decía su entrenador, «está preparado para ser el número uno» de la ATP.

El encuentro transcurrió por los derroteros previstos en un primer set en el que Tiafoe lo dejó todo, con el público llevándole en volandas aunque sin dejar a Alcaraz solo ante el peligro. El español es el favorito del resto de mortales en el US Open y lo notó, pero también que Frances era la última esperanza norteamericana. El rival de Carlos apretaba al servicio y con ello logró mantener viva la manga hasta el tie-break, donde haría gala de la determinación que le ha acompañado durante todo el torneo y se adelantaría en el marcador.

Alcaraz, sin embargo, no acusó un ápice el golpe que supone perder el primer set y con mentalidad de veterano fue sumando juegos a la espera del primer break del encuentro, que sería a su favor. Fue en el sexto juego del segundo y también suficiente para sumar dos cosas: el empate en el luminoso y que el murciano carburaba en toda una semifinal de Grand Slam. El despegue no había hecho más que empezar.

Fueron los mejores momentos de Alcaraz, que convirtió el partido en un monólogo al que Tiafoe no pudo hacer frente. El 6-1 en el tercero lo demuestra. Sólo había un jugador sobre la pista. Repartiendo con derecha y revés, sin permitir que el de Maryland la pusiera sobre la pista. Una auténtica paliza de Carlitos, que esta a un sólo encuentro de su primer Grand Slam… y del número uno.

Sin embargo, Tiafoe no había dicho su última palabra, tras un torneo de ensueño no iba a bajar los brazos así como así. Sabía que debía forzar al máximo, recuperar el servicio como arma de su juego y, a partir de ahí, imponerse a un inspiradísimo Alcaraz. Fue el cuarto un set similar en resultado al primero, pero no en fondo. Carlos se adelantó con un break y, tras, el empate de Tiafoe, con un segundo. Sin embargo, en el ejercicio de supervivencia del norteamericano, las tablas volvieron al luminoso y se quedaron hasta un tie-break en el que, de nuevo, Carlos volvería a ceder.

El desenlace, para la quinta manga y ahí, tras el segundo golpe recibido, Alcaraz volvería a poner las cosas en su sitio. De nuevo, su mayor virtud, la de no sufrir por los golpes del pasado, haría pie en el partido y un break inicial harían hueco a los dos siguientes –por uno único de Frances– que culminan una victoria mayúscula que le pone como número uno español y aspirante al número uno en una final de ensueño del US Open ante Casper Ruud.