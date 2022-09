Ferrero: «El Alcaraz-Sinner puede ser el nuevo Nadal-Djokovic»

Carlos Alcaraz se encuentra a sólo dos pasos, o tal vez uno, de colocarse como número uno del ranking ATP, el más joven de la historia en la Era Open. La asombrosa precocidad del tenista murciano viene unida a una calidad innata, tanto en el plano tenístico como en el físico y mental, que hace presagiar enormes cosas con él en el futuro. Así lo piensa también su entrenador, Juan Carlos Ferrero, quien dentro de la moderación, explota el optimismo hacia la figura de su pupilo y también hacia Jannik Sinner, con el que considera, puede dominar el circuito los próximos 10 años.

A escasas 24 horas de que Alcaraz dispute su primera semifinal de Grand Slam, en el US Open y ante el tenista local Frances Tiafoe, Ferrero hizo un tour por las principales radios españolas, donde consideró las posibilidades de Carlitos en el último grande de la temporada y, sobre todo, de cara al futuro.

«Mentalmente, Alcaraz está preparado para ser el número 1 de la ATP», reconocía Ferrero en la Cadena Ser, preguntado por la fortaleza mental de un tenista capaz de vencer en sus últimos dos encuentros en el US Open en cinco sets, especialmente en cuartos ante un Jannik Sinner que llegó a tener pelota de partido a su favor. «Tanto ganar un Grand Slam como ser número 1 son cosas muy bonitas y satisfactorias… pero ser número 1, solo 26 tenistas lo han logrado», añadía, en Onda Cero, el entrenador de uno de los opositores a estar en lo más alto del ranking tras el US Open.

Ferrero no esconde su ilusión con Alcaraz, ni tampoco las inmensas posibilidades del tenista murciano de cara al futuro. «Me encantaría que ganara Alcaraz ganara 30 Grand Slams. Tiene posibilidades de ganar muchos», decía en la Cope, matizando la complicación que tiene incluso ganar un grande. «El primer paso es ganar el primer Grand Slam. No le pongamos más peso del que lleva», añadió.

Una década para el Alcaraz-Sinner

El encuentro de cuartos de final del US Open 2022 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es, seguro, uno de los partidos del año y Ferrero así lo destacó. «El nivel fue increíble, algo que no se veía desde hace tiempo», comentó con respecto a un partido que puede repetirse muchas más veces en los próximos años, pese a que ya existen cinco precedentes. «Alcaraz y Sinner pueden dominar el circuito los próximos 10 años. Creo que el Alcaraz vs Sinner se puede convertir en uno de los clásicos de los próximos años». afirmaba en Onda Cero.

«El Sinner vs Alcaraz podría ser el nuevo Nadal vs Djokovic. Creo que van a ser los dominadores del circuito durante los próximos 10 años», finalizó Juan Carlos Ferrero en Cope, antes de volver a centrarse plenamente en su encomiable labor de entrenador antes del partido más importante de lo que va de carrera deportiva de Carlos Alcaraz.