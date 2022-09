Carlos Alcaraz levantó a España con una meritoria victoria ante Marin Cilic y se cita con Jannik Sinner en los cuartos de final del US Open. El italiano se ha convertido en su bestia negra tras ganarle los dos últimos encuentros de tres que han disputado en total. El español asegura que no piensa en el número uno sino en romper su mala racha frente a su verdugo en Wimbledon, para así poder superar los cuartos de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Jugar de madrugada y quinto set

«Diría que nunca había jugado hasta tan tarde, creo que lo que más tarde había jugado era en Roland Garros . Ha sido difícil, he empezado el quinto set break abajo contra Marin, que llevaba todo el cuarto set sin romperle el saque. Pero había que creer en uno mismo, sabía que iba a tener mis oportunidades y que tenía que estar ahí, empujando y manteniendo el nivel. Y lo he hecho. El apoyo que he recibido esta noche, quedándose hasta tan tarde, ha sido espectacular y sin ellos no lo podría haber logrado».

«Lo veo muy lejos, aunque me queden dos o tres partidos lo veo lejos. Me quedan encuentros de alto nivel, de alta exigencia. Es algo en lo que no pienso o intento no pensarlo, estoy enfocado ya en los cuartos de final».

Partidos igualados

«Es mejor ganar en tres sets, obviamente, pero después del partido de hoy tengo mucha confianza. Saber que puedo aguantar y ganar partidos de alto nivel, de cuatro horas, me da confianza para saber que estoy bien tenística, física y mentalmente»

Revancha contra Sinner

«Los partidos anteriores influyen para positivo, le tengo ganas. He perdido las dos últimas veces, soy un chico competitivo y al no haber ganado esas veces tengo ganas de enfrentarme contra él de nuevo, de mostrar mi nivel, mi juego y de ir a por todas. Ojalá que a la tercera vaya la vencida».

Cambio en la manera de restar

«He empezado restando delante y bien, sí que es verdad que él ha arrancado con bajos porcentajes de primeros. Lo ha mejorado y eso me impedía restar bien. Viendo lo que le costaba la bola alta, con peso y por encima de la cabeza, mi equipo que lo ve desde fuera todo mucho mejor me ha dicho que probara a restar mucho más atrás, con altura. Creo que me ha ido bien, a partir del cambio he tenido muchas bolas de break».

«No se ve todo de otra manera sin él en el cuadro, ahora en cuartos tengo a Sinner que es un jugador con el que he perdido dos veces. Tengo que estar súper concentrado. Hoy, Tiafoe ha mostrado un nivel altísimo, de alta calidad, y es un rival a tener en cuenta. No es Rafa, pero es un rival a tener en cuenta que, viendo su nivel de hoy, le hace ser un gran oponente».