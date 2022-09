Las cuentas del número uno: ¿Qué tienen que hacer Nadal y Alcaraz?

La derrota de Daniil Medvedev a manos de Nick Kyrgios en cuarta ronda del US Open ha hecho saltar por los aires la lucha por el número uno. El actual líder del ranking cederá el próximo lunes 2.000 puntos, correspondientes al vencedor de 2021, y con ellos, todas sus opciones de continuar en lo más alto. Ahora es Rafa Nadal el principal candidato –ya lo era junto al ruso– para regresar a lo más alto, con Carlos Alcaraz como principal rival y Casper Ruud como outsider en una lucha que apunta a devolver el uno al tenis español.

El US Open comenzó con cinco contendientes en busca del número uno en Nueva York, pero Stefanos Tsitsipas, quien cayó de forma estrepitosa en primera ronda, y el propio Medvedev ya están fuera de la lucha, donde quedan tres contendientes. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o Casper Ruud saldrán el próximo domingo como líderes de la ATP, aunque no necesariamente también como campeones del US Open.

Nadal, favorito para el número uno

Rafa Nadal es el tenista que, en estos momentos, ocupa ya el número uno en la clasificación virtual de la ATP y, por ende, el principal candidato a lograrlo cuando acabe el US Open. El tenista balear no ha mostrado grandes sensaciones sobre el tapete neoyorkino, pero amenaza con ir de menos a más y ya está en octavos de final, donde se mide al tenista local Frances Tiafoe, última esperanza de Estados Unidos en el cuadro masculino.

Nadal será número uno si gana el US Open pero también si llega a la final y pierde, sea cual sea el rival. Por lo demás y teniendo en cuenta que Alcaraz va por su lado del cuadro –se medirían en semifinales–, una carambola también le daría el uno si no llega vivo al último domingo de competición. Para ello, tendría que superar a Tiafoe y que ni Alcaraz ni Ruud ganaran el torneo.

Alcaraz quiere hacer historia

Carlos Alcaraz tiene muy cerca el hito de convertirse en el número uno más joven de la historia. El murciano de 19 años podría lograrlo antes que Lleyton Hewitt, quien se coronó en 2001 con 20 años, 8 meses y 23 días, pero para ello debe ganar el US Open –potencial victoria ante Nadal en semis– o llegar a la final y que Rafa cayera en la tarde-noche del lunes ante Tiafoe.

Ruud, el ‘enemigo’ español

Esta última premisa de Alcaraz, la de llegar a la final con opciones aun perdiendo, siempre y cuando Nadal cediese en octavos y no sea campeón Casper Ruud, quien apura sus opciones de número uno en lo que resultaría una inmensa sorpresa para un tenista que está ante la oportunidad de su vida. Para ser número uno, Ruud tendría que conquistar el US Open o llegar a la final y que Nadal no pasara de octavos ni Alcaraz de semifinales. Es muy complicado, pero el noruego se ha ganado la vitola de enemigo español en lo que queda de torneo, y no precisamente como algo negativo.