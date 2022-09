Nadal quiere ser uno de ‘Los Invencibles’

El US Open entra en su segunda semana de competición con los favoritos al título en el cuadro masculino con las opciones intactas, a excepción Stefanos Tsitsipas, eliminado de forma prematura. Entre los candidatos está, por supuesto, un Rafael Nadal que poco a poco va encontrando sensaciones en busca de un título que sería histórico no ya por ser el tercer Grand Slam de la temporada, sino porque lograría que el balear cerrara el periplo por los cuatro grandes sin una sola derrota en pista.

En estos momentos, Nadal acumula un récord sobresaliente de 22 victorias y una sola derrota, que no contabilizaría más allá de lo estrictamente competitivo –Rafa cayó eliminado– por W.O., al no poder presentarse en las semifinales de Wimbledon por lesión. En el resto de partidos de Grand Slam, el campeón español ha logrado vencer a sus rivales con menor o mayor dificultad, como sucediera ante Richard Gasquet en tercera ronda del US Open.

En la Era Open, sólo dos tenistas han sido capaces de mantener el 100% de efectividad durante un año completo en Grand Slam. Rod Laver en 1969, año en el que venció en los cuatro máximos torneos –único en la historia–, y el norteamericano Jimmy Connors en 1974, año en el que conquistó el Open de Australia, Wimbledon y el US Open, pero no pudo acudir a Roland Garros, dejando un récord inmaculado pero incompleto, en un caso similar al de Nadal aunque sin lesión de por medio.

Después de la épica victoria en el Open de Australia y su decimocuarto entorchado de campeón en Roland Garros, Nadal quiere cerrar el círculo en el US Open, donde si bien no podría lograr el Grand Slam por el que han peleado el balear, Djokovic y Federer a lo largo de sus carreras, sí podría presumir de un inmaculado récord que le alistaría en la limitadísima lista de los invencibles del circuito ATP.

Para lograrlo, Nadal debe vencer los cuatro partidos que le separan de su quinto título en el US Open. El primer escollo, en octavos de final, será el tenista local Frances Tiafoe, quien llega en un gran momento y buscará ser el primer villano de Rafa en un Grand Slam en 2022. Por el momento, sólo una lesión abdominal ha podido frenarle.