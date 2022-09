Nadal vuelve a someter a Gasquet en un partido trampa

El duelo entre Rafael Nadal y Richard Gasquet cumplió su particular mayoría de edad y lo hizo, como en las 17 ediciones anteriores, con triunfo del primero. Nadal ya está en octavos de final del US Open después de tumbar a su compañero de generación en un partido trampa, en el que el balear barrió en los dos primeros sets pero tuvo que ponerse el mono de trabajo para sellar el pase en el tercero. El próximo compromiso de Rafa será en octavos y su rival, el norteamericano Frances Tiafoe.

No fue un encuentro brillante, ni mucho menos, tampoco por parte de un Nadal que fue sacando adelante juego a juego en base a su oficio y a una capacidad física muy superior a la de Gasquet, 15 días más joven que él. En un primer juego larguísimo Rafa comenzó rompiendo y la dinámica, con parciales más cortos y más extensos, fue tomando cariz de tradición hasta el punto de que el español se marchó al descanso del primer set con un 6-0 en forma de severo correctivo a Richard.

Hasta la hora y diez minutos de partido, con 6-0, 3-0 en el marcador, no pudo Gasquet inaugurar su cuenta particular, al tiempo que vivía un absoluto calvario confirmado con la autoexigencia de un Nadal sabedor de que su tenis no estaba siendo brillante. A buen seguro, en este tramo, no estaba haciendo falta.

Después del 6-0 inicial vino un 6-1 en el segundo que obligaba a tirar de hemeroteca para ver cuál había sido la mayor victoria de Nadal, en término de diferencias, de su carrera deportiva. Sin embargo y pese al break inicial con el que Rafa abrió la tercera manga, Gasquet iba a reaccionar con un cambio de estrategia casi desesperado, pero que surtiría efecto.

Gasquet despierta y lía a Nadal

El galo, alentado por la grada de forma clara por una grada que quería competitividad, se repuso y rompió el servicio de Nadal, igualando una contienda que así continuaría según pasaban los juegos. Gasquet había pasado a jugar a dos-tres tiros porque jugársela era su única opción de competir. Encontró un grado considerable de inspiración y ello, unido al bajón de un Rafa descolocado por el cariz de la cita, permitió a Richard plantarse con un 5-4 favorable ante el que cualquier error de Nadal podía darle el set.

No vino el error, aunque sí alguna duda, y la decisión pasaba por el que alcanzara siete juegos antes que el contrario. La resistencia era admirable después de todo lo que se había pasado en los anteriores sets, pero Rafa, a la tercera, conseguía el break con 6-5 y minutos después, con el saque en la mano, cerraba la contienda de un partido trampa dentro de un duelo que, pese al último tramo, sigue martirizando a Richard Gasquet.