Rafa Nadal – Gasquet: horario y cómo ver por TV y online en directo el US Open 2022

Rafa Nadal sigue a buen ritmo en el US Open 2022 y ya se ha plantado en la tercera ronda del torneo neoyorquino, fase en la que se tendrá que medir a un veterano como es Richard Gasquet. El manacorí se cargó en la primera ronda a Rinky Hijikata y también se deshizo en un gran partido, accidentado porque se llevó un raquetazo en la nariz, de Fabio Fognini, por lo que sigue aspirando a ganar su tercer Grand Slam del año.

El US Open 2022 comenzó en forma de susto para Rafa Nadal. El mejor tenista de la historia perdió el primer set contra Rinky Hijikata, pero finalmente le dio la vuelta al marcador y se llevó el encuentro (4-6, 6-2, 6-3 y 6-3). Posteriormente llegó la eliminatoria contra Fabio Fognini, al que también se impuso necesitando cuatro sets (2-6, 6-4, 6-2, 6-1). Mientras que el manacorí ha necesitado cuatro sets para ganar a sus adversarios, Carlos Alcaraz está yendo por la vía rápida ganándoles en tres.

Ahora Rafa Nadal se cruza en su cuadro con un jugador veterano como es Richard Gasquet. Ambos nacidos en 1986, se han enfrentado en bastantes ocasiones, 17 para ser exactos, y el balance cae claramente para el mejor tenista de la historia, que le ha vencido en todas las ocasiones en las que se han medido, por lo que el francés tiene por delante un reto muy complicado en lo deportivo y en lo psicológico si quiere eliminar al de Manacor.

Rafa Nadal sigue con su claro objetivo de ganar el último Grand Slam del año, el que sería el tercero para él en su cuenta particular después de morder metal en el Open de Australia y en Roland Garros. Wimbledon cayó del lado de un Novak Djokovic que no está en el US Open 2022 y que desde el sofá de su casa puede ver como el tenista español aumente su leyenda si gana, ya que lograría su 23º grande del circuito de la ATP.

Cuándo juega Rafa Nadal en el US Open 2022

Llega la tercera ronda del US Open 2022 para Rafa Nadal, que debutó ante Rinki Hijikata y que también eliminó a Fabio Fognini. El manacorí se plantó así en la siguiente fase, donde se tendrá que medir a un hueso duro como es Richard Gasquet. El choque entre Rafa Nadal y Richard Gasquet se jugará en la madrugada del sábado 3 al domingo 4 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium no antes de las 1:00 horas, una hora menos si estás en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo por TV a Rafa Nadal en el US Open 2022

Rafa Nadal continúa con su participación en el US Open 2022 con la intención de ganar su tercer Grand Slam del año y los aficionados españoles no querrán perderse ningún partido del manacorí en el torneo que se disputa en Nueva York. El partido de tercera ronda contra Richard Gasquet se podrá seguir en directo y en vivo online por televisión a través del canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas como Movistar+ o Dazn, entre otros. Además, también se puede seguir en streaming en Eurosport Player. Por otro lado, en OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca del Rafa Nadal – Richard Gasquet.