Carlos Alcaraz festejó por todo lo alto su pase a octavos de final del US Open, torneo que por segundo año consecutivo tendrá a la gran perla en la fase decisiva de su cuadro final. El español superó a Jenson Brooksby con suma claridad y sabiendo tener paciencia para apagar el tenis de su rival a base de misiles y oportunidades aprovechadas, algo cuyo mérito era reconocido por el propio Alcaraz minutos después del término del choque.

«Yo sabía que Brooksby es un jugador muy sólido, es un poco peculiar en sus golpes, pero la bola le resbala mucho, juega largo y duro. Tenía que trabajar los puntos, tenía que jugar algunas más por dentro y esperar mi oportunidad. He jugado un gran partido, estoy muy contento. He tenido paciencia y cuando he tenido la oportunidad he ido a por ello, ha dependido más de mí», reconocía Carlos, aún sobre el tapete de la Arthur Ashe de Nueva York.

En los dos primeros sets Alcaraz manejó el partido más o menos como quiso, pero en el tercero su rival se adelantó con dos breaks que fueron respondidos por un rosco del número tres del cuadro, que así lo explicaba. «Brooksby ha subido el nivel, se me han escapado dos bolas de juego en el primero. Cuando he venido al lado de Juan Carlos él tenía igual de claro que yo que iba a bajar y que yo iba a tener mis oportunidades. He restado muy bien hoy, a partir de ahí he aprovechado mis oportunidades y he jugado mejor», comentó, ante el micrófono de Eurosport.

Preguntado por el coaching y sus conversaciones con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, Carlitos reconoció sentirse aliviado porque ya no sea ilegal comunicarse con su box. «Significa mucho, siempre digo que desde fuera todo se ve más fácil, desde dentro hay detalles que no te das cuenta y te pueden ayudar y dar consejos. Para mí es muy bueno tener ese apoyo sin que esté prohibido, sin que miremos de reojo al árbitro, es un alivio para nosotros».