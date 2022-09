Carlos Alcaraz – Cilic: hora, canal TV y cómo ver el partido de tenis en directo

Carlos Alcaraz está en modo apisonadora en este US Open 2022. El tenista murciano se ha plantado a los octavos de final del torneo que se disputa en Nueva York y tendrá que batir a un hueso duro como es Marin Cilic si quiere seguir compitiendo en el último Grand Slam del año, en el que se enfrentaría a Rafa Nadal en unas hipotéticas semifinales.

El joven tenista de El Palmar está yendo por la vía rápida y ha ganado todos sus partidos en tres sets. Empezó así contra Sebastián Báez, aunque el argentino tuvo que abandonar en el tercer set. Después su víctima fue Federico Coria, que tampoco tuvo opciones de competir el encuentro ante Carlos Alcaraz. Finalmente la barrera del norteamericano Jenson Brooksby fue derribada en tercera ronda.

Ahora en Flushing Meadows se espera un auténtico partidazo entre Marin Cilic y Carlos Alcaraz. El croata batió a Maximilian Marterer en primera ronda y posteriormente se cargó al español Albert Ramos, a ambos en tres sets. Algo más le costó en tercera ronda ante Daniel Evans, pero finalmente sacó adelante su partido y llega a octavos de final, donde le espera el murciano.

Es indudable que 2022 está siendo un gran año para Carlos Alcaraz. Todavía queda mucho por delante, pero el murciano quiere hacerse con su primer Grand Slam y el US Open 2022 se le está poniendo de cara, más aún teniendo en cuenta que no está Novak Djokovic. Eso sí, queda mucho torneo por delante y también unas hipotéticas semifinales contra su compatriota Rafa Nadal, lo que sería una final anticipada en Nueva York.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el US Open 2022

El US Open 2022 ha entrado en su recta final y Carlos Alcaraz sigue demostrando una gran fiabilidad y dejando claro los motivos por los que la gran mayoría lo sitúan como uno de los favoritos a proclamarse campeón del torneo neoyorquino. Ahora el tenista murciano ya está en octavos de final después de haber eliminado a Sebastián Báez, Federico Coria y Jenson Brooksby, pero ahora tendrá delante a un hueso duro como es Marin Cilic. El choque entre Carlos Alcaraz y Marin Cilic comenzará no antes de las 2:15 horas (una menos si te encuentras en las Islas Canarias) de la madrugada del lunes 5 al martes 6 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium.

Dónde ver en directo por TV a Carlos Alcaraz en el US Open 2022

Carlos Alcaraz continúa con paso firme en su segunda participación en el US Open y los aficionados españoles no se quieren perder ningún partido de la joven perla del tenis. Sus seguidores estarán pegados por televisión para ver el partido ante Marin Cilic en los octavos de final del US Open 2022 y éste se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Eurosport, que está disponible en diferentes plataformas como Movistar+ o Dazn, entre otros. Además, también se puede seguir en vivo online y streaming en Eurosport Player. Por otro lado, en OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca del Carlos Alcaraz – Marin Cilic.