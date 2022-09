Carlos Alcaraz se ha unido a Rafa Nadal con una plaza asegurada en las Nitto ATP Finals de Turín, el torneo conocido como la Copa de Maestros y en el que se dan cita anualmente los ocho mejores tenistas de la temporada. Con su clasificación para las semifinales del US Open, Alcaraz, con tan sólo 19 años, será uno de los ocho maestros un año después de triunfar en la Next Gen de Milán, el torneo que reúne a los mejores sub-21 del año.

El tenis español disfruta de una salud envidiable: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han sido los primeros tenistas en sellar el billete a Turín, ciudad italiana que albergará por segundo año consecutivo las ATP Finals. Ambos vienen liderando el ranking de mejores tenistas del año, primero fue el balear el asegurar su puesto en la Copa de Maestros y ahora se ha unido a él el tenista murciano, tras hacer historia en Nueva York como el semifinalista más joven del torneo en la Era Open.

🚨 QUALIFIED 🚨 @carlosalcaraz has officially claimed his spot to his first #NittoATPFinals in Turin! 🙌 pic.twitter.com/QozB8qWct1

— ATP Tour (@atptour) September 8, 2022