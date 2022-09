Carlos Alcaraz se llevó la victoria ante Jannik Sinner en un vibrante encuentro de cuartos de final del US Open (6-3, 6-7,6-7,7-5 y 6-3) que superó las cinco horas de juego y que alcanzó cerca de las tres de la madrugada en Nueva York. El murciano, camino del trono mundial de la ATP, se ha convertido en el semifinalista más joven del Grand Slam neoyorkino en la Era Open y ha protagonizado el segundo partido más largo de la historia de este torneo. «No sé ni cómo lo he hecho», dijo Alcaraz, que terminó regalando sus zapatillas a un público entregado una vez más con el joven tenista español.

Un partido para la historia. Es el que han protagonizado Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los cuartos de final del US Open y que acabó con victoria para el español. El murciano, de 19 años, rompió su techo en un Grand Slam para acceder a una semifinal y vengó sus dos derrotas anteriores ante el italiano. El pupilo de Juan Carlos Ferrero llegó a levantar una bola de partido y llevó el encuentro a un quinto set en el que llegó a ir por detrás y que se encargó de remontar.

Las cinco horas y quince minutos que duró el Alcaraz – Sinner pasan a ser el segundo partido más largo de la historia del US Open, sólo superado por las 5 horas y 26 minutos que duró un encuentro entre Edberg y Chan treinta años atrás. Además, las dos horas y cincuenta minutos de la madrugada en Nueva York que marcaba el reloj cuando finalizó la batalla convierten al duelo entre el español y el italiano en el partido más tardío de toda la historia en el US Open.

