Alcaraz: «No sé cómo lo he hecho»

Carlos Alcaraz firmó una machada deportiva ganando a Jannik Sinner en los cuartos de final del US Open. Tras la victoria, el murciano tomó la palabra sobre la pista central: “Sinceramente, todavía no sé cómo lo he hecho. El nivel al que he jugado, el nivel del partido, de altísima calidad, es increíble. Sinner es un jugador increíble, su nivel es impresionante”.

Alcaraz también agradeció el apoyo al público americano: “Gracias a todo el mundo, nunca me cansaré de decir que las victorias que logro en esta pista es gracias a la energía que me da el público y al apoyo que recibo en los malos momentos, no me lo puedo creer”.

“Siempre digo que hay que creer en uno mismo, la esperanza es lo último que se pierde. Confío en mí y en mi juego, sé que cerrar un partido así es difícil, yo tengo que intentar estar en el partido, manteniéndome calmado, aunque sea difícil en esos momentos”, añadió.

Por último, habló de su rival en semifinales: “Todo el mundo está viendo el nivel de Tiafoe, ha ganado a Rafa y a Rublev, está jugando muy bien y con mucha confianza, esta pista es especial para él. Va a ser una batalla muy dura, pero ahora voy a disfrutar este momento, mis primeras semifinales de Grand Slam. Mañana pensaremos en el partido, pero ahora es momento de descansar y de disfrutar el momento”.