La Fórmula 1 ha echado este martes el cierre final de la temporada con el último test en Abu Dabi. Una jornada final de pruebas en la que Esteban Ocon ha sorprendido al marcar el mejor tiempo con su Alpine, mientras que Carlos Sainz y Fernando Alonso han finalizado quinto y sexto, respectivamente. Además, el protagonismo involuntario del día ha sido George Russell, que se ha estrellado por un fallo en su Mercedes. Por suerte, el británico ha salido ileso del accidente.

Dos días después del Gran Premio de Abu Dabi, cita final del Mundial 2023 dominado con mano de hierro por Max Verstappen, un total de 25 pilotos volvieron a rodar sobre el asfalto de Yas Marina en el epílogo final de la Fórmula 1. Ahora sí, pilotos y trabajadores de las diez escuderías se puedan tomar unas merecidas vacaciones.

En la mejor de sus 110 vueltas, Ocon cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes marcando un mejor tiempo de 1:24.393 milésimas, 269 milésimas menos que el McLaren de ‘Pato’ O’Ward, uno de los pilotos no titulares que disfrutó de una buena oportunidad para mostrar sus credenciales. Tampoco desaprovechó su ocasión Frederik Vesti, piloto probador de Mercedes que se colocó tercero.

⏱️ Fastest times from the #F1 post-season test at Abu Dhabi

That's a wrap on the 2023 season 🥹 #Fit4F1

