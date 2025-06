Ter Stegen zanja los rumores sobre su salida: «Estaré en el Barça la temporada que viene»

Ter Stegen compareció este domingo en sala de prensa con la selección alemana y zanjó los rumores que hablan de una posible salida del Barcelona esta misma temporada. El capitán blaugrana no quiso dar pie a todo lo que se está hablando en torno a su figura y afirmó que la temporada que viene seguirá en el Barcelona.

El portero alemán volverá a ser titular este miércoles con su selección en la primera semifinal de la Liga de Naciones contra Portugal. Antes de ello, Marc-André ter Stegen ha desmentido este domingo las informaciones que apuntan a que su club planea venderle este verano, y ha asegurado que estará en el conjunto azulgrana «el año que viene». Y es que tiene contrato. Lo normal es que afirme que se queda y lo raro hubiese sido que anunciase una marcha que en la afición culé no verían con malos ojos.

«Nadie ha hablado conmigo. Sé que estaré en Barcelona el año que viene», apuntó a la prensa en el campo de entrenamiento de Herzogenaurach, donde Alemania prepara su partido de semifinales de la Liga de Naciones ante Portugal del próximo miércoles.

La realidad es que Ter Stegen tiene contrato con el club catalán hasta 2028. Esta temporada sólo jugó nueve partidos con el equipo debido a una grave lesión de rodilla, pero no cree que su situación en el club haya cambiado.

«Siempre hemos tenido grandes porteros, también en años anteriores. En el Barcelona hay competencia en todos los puestos. Estoy deseando que empiece la nueva temporada, porque tenemos un gran equipo, joven, dinámico y con hambre», afirmó.

Además, Ter Stegen ha declarado que no ha tenido ningún contacto con Hansi Flick desde que se publicaron las informaciones. «No hemos hablado y no hemos estado en contacto en los últimos días. Tampoco veo por qué. No hay ninguna situación de la que hablar», afirmó. Ter Stegen no juega con Alemania desde septiembre, pero el seleccionador Julian Nagelsmann aseguró que será titular el miércoles contra el combinado luso.

La otra realidad es que en las últimas semanas han aparecido dos informaciones que podrían perjudicar a Ter Stegen. Desde Polonia, aunque no es oficial, se dictaminó que Szczesny había aceptado el año de renovación con el Barça para seguir el año que viene. Y también se ha hablado mucho sobre el posible fichaje de Joan García, al que el Barça le habría prometido la titularidad, según informaron varios medios.