La condición clave que exigiría Joan García para fichar por el Barcelona

El nombre de Joan García está siendo protagonista absoluto del mercado de fichajes del Barça en estos momentos. El joven portero del Espanyol, de sólo 24 años, se ha consolidado en la élite esta temporada tras el ascenso del pasado año con los pericos. Sus espectaculares actuaciones han despertado el interés de varios grandes del continente, entre ellos un Barcelona que tiene decidido un cambio de rumbo en su portería. Pese al interés culé, Joan García pide garantías y condiciones para aceptar la oferta que pone encima de la mesa el Barça.

El Barça ha apostado fuerte por Joan García. La dirección deportiva blaugrana viene pensando meses atrás en un cambio de guión en la portería y cree que el meta de Sallent encaja en la reestructuración del equipo. El club está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, fijada en 25 millones de euros, y ya le ha trasladado una propuesta de contrato por cinco temporadas. Las negociaciones económicas con sus agentes han sido fluidas y no hay discrepancias en ese aspecto.

No obstante, el principal obstáculo radica en el plano deportivo. Joan García quiere garantías de titularidad desde el primer día en el Barça, una condición que choca frontalmente con la continuidad de Marc-André ter Stegen. El alemán, que aún tiene contrato hasta 2028 y una de las fichas más elevadas de la plantilla, no contempla una salida y ha dejado claro que piensa recuperar su puesto tras superar una grave lesión que lo tuvo ocho meses de baja. El club blaugrana, por su parte, no le ha dado a Joan García la seguridad de que será indiscutible, dejando la decisión final en manos de Hansi Flick, nuevo técnico azulgrana.

El Barça llegó a plantear la posibilidad de incorporar a Joan García en pretemporada para evaluar una cesión posterior, pero esa vía ha sido completamente descartada por el entorno del portero, que busca estabilidad y protagonismo inmediato tal y como desvelan en Sport. La idea de una lucha por la titularidad con Ter Stegen no convence al joven portero, quien ya ha demostrado estar preparado para asumir la responsabilidad de defender la portería de un grande tras su brillante temporada en Primera.

Además, otro factor que preocupa al entorno del jugador es su inscripción en la Liga. Aunque el Barça ha asegurado que podrá inscribir su ficha bajo la norma del 1-1, aún tiene pendientes otras operaciones, como renovaciones clave y el fichaje de un extremo y el portero no quiere verse en una situación límite a finales de agosto, como ocurrió en el pasado con otros fichajes.

El gran competidor del Barça en estos momentos es el Newcastle, quien ha mostrado un interés firme por Joan García y le ofrece la titularidad en un proyecto ambicioso, clasificado para la Champions League. También el Aston Villa sigue en la pelea, aunque condicionado a la salida del Dibu Martínez.

«Yo estoy muy tranquilo, la verdad. Sí que es verdad que están saliendo muchas cosas, de muchos equipos, pero yo de momento estoy muy tranquilo. Acabamos de acabar la temporada y quiero descansar un poquito y estar con mi gente. A partir de ahí, decidir lo mejor para mí. Son cosas que no dependen de mí. De momento soy jugador del Espanyol. Si llega alguna oferta al club que le parezca bien y a mí también me parece bien, pues se hablará. No tengo una fecha para decidir», reconoció estos días Joan García, abierto a su salida sin dar nombres: «Hay muchas cosas, no solo depende de mí, depende de muchos factores. No es una decisión que sea solo mía. Estoy tranquilo y ya hablaré con la gente que tenga que hablar todas las opciones y luego decidiré».