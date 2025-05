Joan García no cierra la puerta al Barça: «De momento soy jugador del Espanyol»

El futuro de Joan García es incierto, aunque en los últimos días su nombre se ha vinculado al Barcelona. Ante la posibilidad de recalar en las filas del conjunto azulgrana, eterno rival del Espanyol, el guardameta no ha descartado la posibilidad pasar de Cornellá al Camp Nou la próxima temporada. Recordemos que la cláusula del portero perico es de 25 millones de euros, por lo que si los culés lo quieren tendrán que abonar dicha cláusula.

El destino ha querido que Joan García juegue este martes con la selección de Cataluña en el estadio del equipo que le pretende, el Johan Cruyff. Preguntado por si descartaba la opción de ir al Barcelona, el meta dio una respuesta muy abierta: «Yo estoy muy tranquilo, la verdad. Están saliendo muchas cosas de muchos equipos, pero acabamos de terminar la temporada, quiero descansar un poco, estar con mi gente y a partir de ahí decidir lo mejor para mí».

Sobre cuándo tomará la decisión, el portero español reconoció que «son cosas que no sólo dependen de mí, de momento soy jugador del Espanyol». Sin embargo, García dijo que «si le llega una oferta al club que le parece bien, y a mí también, se hablará», pero reconoció que todavía «no tengo una fecha para decidir» su futuro.

«Hay muchas cosas. No sólo depende de mí, depende de muchos factores, no es una decisión sólo mía. Lo hablaremos con la que gente que hay que hablarlo y tomaremos una decisión», insistía el portero del Espanyol, que este año se ha erigido como uno de los mejores guardametas de la competición. Sus actuaciones han sido claves para la salvación del conjunto perico en la última jornada de Liga, lo que hacía que su cláusula se mantuviera en 25 millones y no 15 como habría sucedido si bajaban los de Manolo González a la categoría de plata.

Cuando le preguntaron a Joan García si tiene pavor a la reacción de los aficionados del Espanyol en caso de irse al Barcelona, Joan García explicó que «son cosas que no he pensado. Estoy muy tranquilo, muy centrado en mis pensamientos y mis sentimientos y en los de la gente que me importa». «Están saliendo muchas cosas de muchos equipos, yo lo que ahora quiero descansar un poquito al acabar la temporada, estar con mi gente y decidir lo mejor para mí», añadió.

El guardameta perico, concentrado con Cataluña para el partido contra Chile de este martes, aseguró que lo que quiere es tener «mucha tranquilidad, disfrutar de unos días tranquilo con mi familia». Con la temporada acabada están saliendo muchos nombres de muchos equipos como consecuencia de su buen rendimiento este año. También sonó para ir con la selección española en esta convocatoria, pero De la Fuente optó por llamar a Remiro como tercer portero. Preguntado sobre eso, Joan reconoció que no hablado con el seleccionador ni con nadie de la selección española.