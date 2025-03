El Atlético se encuentra con Joan García, al que lleva tiempo siguiendo

El Atlético se encontrará este sábado con uno de los porteros a los que más atentamente sigue, el catalán Joan García, titular del Espanyol y cuyo nombre está marcado en rojo en la agenda de Carlos Bucero como uno de los potenciales sustitutos de Jan Oblak si éste decide emprender un nuevo rumbo en su carrera deportiva, algo que permitiría al club madrileño ahorrarse la astronómica cantidad de 20 millones de euros brutos que cobra el esloveno por temporada.

Que el contrato de Oblak supone un enorme lastre económico para el Atlético no es ninguna novedad. Ya contó OKDIARIO que el pasado verano hubo movimiento serios con el fútbol árabe que al final no acabaron de concretarse, pero que ni mucho menos se cerraron para siempre. El esloveno tiene firmado hasta 2028 y está claro que ningún club europeo está en condiciones de pagarle lo que cobra en Madrid, pero Arabia no ha dejado de tentarle y va a seguir haciéndolo porque el objetivo es atraer a las máximas estrellas mundiales posibles para aumentar el nivel de su Liga.

No parece probable que este verano pueda haber movimientos, sobre todo por la disputa del Mundial de club que se solapará con el inicio de la siguiente temporada, pero el curso 25-26 finaliza con el Mundial de Estados Unidos en el que Eslovenia aspira a participar. Sería el momento idóneo para cerrar la etapa de Oblak en el Atlético e iniciar otra en Arabia Saudí, cerca de cumplir 34 años.

En ese escenario aparece el nombre de Joan García como el principal candidato para tomarle el relevo al que es sin duda el mejor portero de la historia del Atlético. El plan sería ficharle este verano y dejarle cedido en el Espanyol un año más para que se incorporara a las órdenes de Simeone en el curso 26-27. No hay que olvidar que el catalán es muy joven aún, con apenas 23 años -cumple los 24 en mayo- y, en consecuencia, con todo el futuro por delante.

De momento son sólo especulaciones, pero lo que está confirmado es el interés del Atlético por el portero, que causó una extraordinaria impresión en el Metropolitano dejando a cero su meta en la primera vuelta, y que seguro que opondrá la máxima resistencia a Julián y compañía el próximo sábado en Cornellà Prat. ¿Estamos ante el futuro guardameta rojiblanco? Es más que probable, aunque desde luego no saldrá barato. Está tasado en 30 millones de euros y el Arsenal ya se dio de bruces con el Espanyol cuando intentó ficharlo en enero.