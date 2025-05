El Barcelona cede su estadio para una fiesta independentista en el partido de la selección catalana

La selección catalana de fútbol disputa este miércoles un partido amistoso de fútbol ante Costa Rica y el encuentro, como era previsible, se ha convertido en todo un acto independentista en el estadio Johan Cruyff, que pertenece al Barcelona. El equipo culé cedió uno de sus campos para que la selección catalana jugara allí -y ni se llenó- con Joan Laporta en el palco y multitud de esteladas y mensajes independentistas.

Aprovechando que la Liga ya ha acabado, la Federación de Cataluña de Fútbol se sacó de la manga un encuentro amistoso para celebrar el 125º aniversario de su fundación. Para ello, se inventaron este duelo totalmente intrascendente y consiguieron que Costa Rica fuera su rival. Este encuentro se ha disputado este miércoles en Barcelona, con un pinchazo de público (han sido incapaces de llenar un campo de 6.000 espectadores) y sólo ha servido para que se escucharan cánticos independentistas.

Desde antes del partido, decenas de esteladas se colocaron en el estadio Johan Cruyff, campo situado en la Ciudad Deportiva que está en San Juan Despí, a las afueras de Barcelona. Muchos aficionados fueron con las esteladas y convirtieron este encuentro de fútbol (que no vale para nada a nivel deportivo) en un mitín independentista.

Y eso que ni los propios jugadores que representan a Cataluña en este partido han hecho ningún tipo de petición (hace años estos encuentros servían para pedir la oficialidad de la selección catalana) y por no saber, no se sabían ni el himno autonómico catalán, ‘Els Segadors’.

Cabe recordar que este encuentro amistoso no tiene ningún valor futbolístico e incluso coincide con uno de los partidos más importantes de la temporada en el fútbol europeo, la final de la Conference League en la que está el Betis. Al no tratarse de una fecha oficial de la FIFA para partidos amistosos, los clubes no estaban obligados a ceder a los futbolistas, por lo que pocos jugadores importantes han acudido.

La Federación Catalana llevó este encuentro de la intrascendente selección catalana -cuyo jugador principal que ha disputado este amistoso ha sido Eric García- al Johan Cruyff, el estadio en el que juega el filial del Barcelona y el equipo femenino culé.