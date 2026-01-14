La tenista mexicana Renata Zarazúa se ha hecho viral en todo el mundo en cuestión de horas tras publicar una fotografía para mostrar las quemaduras solares que sufrió en su espalda después de disputar un partido del Horbart Open (WTA 250). «El sol de Australia no es un broma», compartió la deportista de 28 años con sus más de 117.000 seguidores en Instagram, agradeciendo posteriormente los consejos que muchos de ellos le dieron para curar esas quemaduras.

La tenista decidió quitarse la ropa y fotografiarse frente al espejo para que se viera cómo quedó su espalda después de jugar el partido al sol. Renata Zarazúa, que en la actualidad ocupa el puesto 75 en el ranking WTA, prepara su inminente participación en el Open de Australia fogueándose en el Horbart Open, en el que el clima es similar. «Gracias por sus consejos, ya se mejoró todo», publicó horas después con una foto similar en la que aprecia esa mejoría de la que habla.

Renata Zarazua reminding everyone that sunbaking in Australia isnt always a great idea….

Surely didn’t get this in Hobart though..? ☀️☀️ pic.twitter.com/CSfE08Y55e — The Tennis Site (@TheTennisSite) January 13, 2026

En el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, se suelen superar los 35ºC y no es extraño superar los 40ºC con picos de 44ºC, y el sol puede ser muy peligroso en las horas centrales del día, sobre todo si los encuentros se alargan. En el caso de activar la política de calor extremo se utiliza un techo retráctil y hasta se pueden suspender partido. La ATP ha establecido un protocolo que en caso de estrés térmico los partidos al mejor de tres sets se suspenderán si el índice de estrés térmico (WBGT) supera los 32.2°C, permitiendo pausas de 10 minutos para jugadores y árbitros.

La polémica entre Kostyuk y Sabalenka

Otras dos tenistas que han dado mucho que hablar estos días son Kostyuk y Sabalenka. La tenista ucraniana se ha negado a saludar a la bielorrusa, que es la número 1 del tenis femenino, en la final del torneo de Brisbane (Australia). La tensión, que no es nueva, se vivió durante toda la final e incluso también después, con la organización evitando la foto entre las dos jugadoras.

«Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón», empezó Kostyuk en su discurso tras el partido, que perdió contra Sabalenka. La ucraniana recordó que «hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente con una temperatura de -20 grados». «Es muy doloroso vivir esta realidad cada día», señaló durante el discurso como subcampeona, mientras la bielorrusa Sabalenka le escuchaba al lado.

«Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana», añadió Kostyuk, que perdió la final, pero aprovechó la ocasión para lanzar este poderoso mensaje. El asunto es que su rivalidad con Sabalenka va más allá y no la saluda ni antes ni después de los partidos por ser bielorrusa, país aliado de Putin.