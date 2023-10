El tenis femenino se rebela contra la WTA

La llegada del fin de temporada en el circuito WTA trae consigo el hartazgo de las tenistas, manifestado ya de manera pública pero fraguado durante los últimos tiempos. La gota que colma el vaso han sido las malas condiciones para la disputa de las WTA Finals, el torneo de maestras, que se celebra en Cancún, y ha provocado que las jugadoras alcen la voz a través de un comunicado, además de individualmente, como ha sido el caso de la número uno del ranking, Aryna Sabalenka.

Un importante grupo de jugadoras se han unido en un comunicado al CEO de la WTA, Steve Simon, el gran señalado, exigiendo la mejora en una serie de cuestiones que consideran indispensables para el mantenimiento en la élite del tenis femenino, a nivel profesional. Esta comunicación se produce coincidiendo con la disputa de las WTA Finals, donde las jugadoras han colmado su hartazgo debido a que la pista central no estuvo lista hasta horas antes del comienzo del torneo y los entrenamientos tuvieron que reducirse al máximo en canchas aledañas.

La número uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, protestó a la organización por el desastre de las WTA Finals, que va más allá de la tardanza a la hora de acabar la pista. «Estoy muy decepcionada con la WTA. Siento que me falta al respeto. Yo y la mayoría. No me siento segura moviéndome sobre la pista, el bote de la bola no es regular». «Estoy muy feliz de estar en México, pero también me siento decepcionada con la WTA y con toda esta situación», completó, dejando claro que la culpa era del circuito y no de los organizadores locales.

Aryna Sabalenka says she hopes WTA will do a better job next year because ‘this is not the conditions for WTA Finals’:

"I'm not happy that we couldn't practice on the match court, meaning like on the stadium. I think this is not the level for the WTA Finals. We literally have…

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 28, 2023