Anfield es un escenario único. Un templo del fútbol que se pone precioso cuando desde la grada de The Kop se empieza a cantar el ‘You’ll Never Walk Alone’. En los prolegómenos del encuentro que enfrentó a Liverpool y Villarreal en las semifinales de la Champions no fallaron a su cita, generando una de las mejores atmósferas que se pueden vivir en el mundo del deporte rey.