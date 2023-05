Javier Tebas sigue marcando el camino del Barcelona de cara al mercado. El presidente de la Liga ha vuelto a pronunciarse sobre qué deben hacer los culés de cara a la próxima ventana de fichajes que se abrirá en junio. El estricto control económico de la patronal exige al club tomar decisiones importantes en lo que respecta a las salidas, más allá de la no continuidad de Busquets. Tebas no ha dudado en afirmar que la marcha del capitán no será suficiente para ejecutar las importantes incorporaciones que tienen previstas.

En sus últimas declaraciones, el mandamás del campeonato ha vuelto a dar pistas sobre las decisiones que deberá tomar el conjunto azulgrana. «De la salida de un jugador no depende el futuro del Barcelona», destacó el presidente de la Liga, que además apuntó que «para llegar al final, todavía tienen que andar unos metros», en clara referencia al trabajo que deben hacer desde la dirección deportiva de cara a la planificación de la plantilla de la próxima temporada.

Con la marcha de Busquets, la Liga continúa perdiendo estrellas. Tebas calificó el fin de la etapa del mediocentro en el club barcelonista como algo que «a lo mejor le ha dolido al Barça», pero no dudó en afirmar que «habrá más cosas», vaticinando un verano movido en las oficinas del club en el apartado de ventas y salidas.

También habló sobre el plan de viabilidad del club de cara al mercado. En las últimas reuniones del Barça con la Liga se había estudiado la forma de conseguir encajar en la delicada estructura económica del club a nuevos jugadores, entre los que destacaba Messi. El argentino, cada vez más cerca de irse a Arabia Saudí, sigue siendo el principal objetivo de la directiva de Laporta. Sin embargo, Tebas ha rebajado las pretensiones, afirmando que «no se ha dado ningún ok» a la estrategia culé para el mercado y que «queda un poco» para que suceda.

Aún así, ha asegurado que desconoce los planes del Barça y que de él no depende dar el visto bueno a los fichajes del club y permitir su inscripción: «El plan de viabilidad lo desconozco. Yo no doy el ok, lo da el control económico. Me consta que están hablando, explicando cosas, porque es un club con un presupuesto superior a los 800 millones de euros y con gastos muy elevados. Hay muchos temas y uno es hacer un plan de viabilidad. Hay muchos matices que hablar».

Nuevo ataque a Florentino

En su obsesión por los dos grandes del fútbol español, Javier Tebas no faltó a su crítica habitual al Real Madrid. En esta ocasión, volvió a aprovechar la presencia de micrófonos para lanzar un mensaje en contra del presidente madridista, Florentino Pérez.

El presidente de la Liga dijo que en la eliminatoria de Champions League que mide a los blancos contra el Manchester City apoya a los de Ancelotti, pero lo hizo lanzando un nuevo ataque al mandatario del club de Chamartín: «Voy con el Madrid en la vuelta, como siempre. Soy muy madridista, pero no florentinista».