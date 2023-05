Laporta sigue con un problema de masa salarial pese a la salida de Busquets

Como era ya un secreto a voces, Busquets anunció el pasado miércoles que pone fin a su trayectoria en el Barcelona. Con la despedida de Busquets, se despide al último representante del Barça de Guardiola que logró protagonizar un gran ciclo ganador. Sin duda hablamos de un enorme jugador que aún seguía contando con la confianza de los entrenadores del conjunto culé, aunque en los últimos años el capitán culé ha sido cuestionado por su situación contractual. Su salario legítimamente ganado ha sido una enorme losa para las maltrechas cuentas del Barcelona. Los diferimientos del ayer, han sido los pesares de hoy. Esa estrategia del patadón para delante no suele ser eficiente en términos económicos.

En cualquier caso, y aunque sufrirá el Barcelona a nivel deportivo para sustituirle, Busquets alivia con su salida la masa salarial del conjunto presidido por Laporta. Sin embargo, no bastará simplemente con la despedida del ‘5’. El siguiente nombre que leeremos en los medios será el de Alba. Con aún 36 millones que cobrar, cabe esperar que Jordi no acepte cualquier cosa para resolver un contrato que le vincula un año más al Barça. Los cantos de sirena de Arabia están ahí, también el poder reunirse con Busquets y quizás Messi, pero no creo que regale un año a Laporta.

El Barça necesita vender

Ocurre que el Barcelona es un gran club para cualquier jugador. Ya lo saben, se vive muy bien en la ciudad condal y el Barça suele pagar muy bien y pelear por los títulos. Igual que eso resulta una ventaja a la hora de fichar jugadores, se vuelve un inconveniente para que acepten salir. Asistiremos a un verano en el que el mercado sabe que el Barcelona necesita vender. Eso siempre supone un problema para obtener ofertas suculentas por jugadores transferibles. Pero además estos jugadores tampoco pondrán mucho de su parte por salir. Ferran o Raphinha, por poner algún ejemplo, tienen buenos contratos y muchos años por delante. ¿Por qué irse a un Aston Villa de la vida?

Mucho trabajo tendrá Laporta con un Alemany que estará a dos aguas dado su fichaje por el Aston Villa. Parece que Deco pronto se unirá al equipo, peor necesitan mucho tiento y buena predisposición por parte de unos jugadores a los que no pueden obligar a salir.