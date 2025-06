Tebas se crea otro enemigo, la FIFA: «Hay que eliminar el Mundial de Clubes»

A falta de pocos enemigos, Javier Tebas quiere tener otro: la FIFA. El presidente de la Liga se lanza ahora contra el máximo organismo del fútbol mundial, el más poderoso en este deporte, por la existencia del Mundial de Clubes. «Mi objetivo es eliminar» ese torneo, dice un Tebas que asegura que «no hace falta otra competición más que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores y sale de algún lado».

«Lo tengo muy claro, mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes. Hay que eliminarlo», contestó Javier Tebas este martes en un acto en el que le preguntaron sobre el torneo que ya se está disputando en Estados Unidos. «No hay fechas, aquí no hay más dinero», añade el presidente de la Liga.

Además, Tebas asegura que hay que «mantener el ecosistema» del fútbol y eso pasa por eliminar este Mundial de Clubes y «mantenerlo como estaba antes», es decir, con un torneo que duraba menos de una semana y en el que el equipo europeo campeón de Europa jugaba tan sólo dos encuentros. El presidente de la Liga defiende que «no hay fechas», pero siempre ha mantenido que no se le pasa por la cabeza bajar su Liga de 20 a 18 equipos.

En su cruzada contra la FIFA, Tebas desprestigia por completo el Mundial de Clubes, del que dice que «no he visto ni un partido» y lo único que fue ver «un rato del partido del Chelsea y me pareció un amistoso de verano».

Otra vez contra Florentino Pérez

Por otro lado, y como suele ser costumbre en sus intervenciones y actos, Javier Tebas no ha dejado pasar la oportunidad de atizar a Florentino Pérez: «Yo estaría más cómodo abrazando a Florentino con la invitación que me llega, estaría feliz en mi casa, mis hijos no me mirarían mal. Pero si quieres dirigir, crear riqueza y crear industria tienes que salir de la situación de confort y ser políticamente incorrecto».

«Lo mío con Florentino no es un problema personal, es que es un modelo de industria absolutamente diferente. Él defiende una Superliga que destruiría las ligas nacionales. Ellos han sacado tres formatos diferentes en cuatro años. Eso que lo haga mi hijo o en la barra del bar unos amigos… Demuestra que está poco pensado», añadió el presidente de la Liga.