Así es el Mundial de Clubes donde la FIFA se queda la mitad de los ingresos y los clubes la otra mitad

El Mundial de Clubes, que se disputa ahora mismo en Estados Unidos, es una revolución deportiva, pero también económica. Esta nueva competición no solo multiplica el número de equipos y partidos, sino que también redefine su modelo de negocio y su reparto de ingresos. Por primera vez, la FIFA y los clubes compartirán a partes iguales los beneficios de un torneo que aspira a generar 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros), en una apuesta sin precedentes por parte del máximo organismo del fútbol mundial.

La gran novedad de este Mundial de Clubes no está solo en el terreno de juego, sino en los despachos. La FIFA ha diseñado un modelo en el que el 50% de los ingresos generados por la competición irá directamente a los clubes participantes, mientras que la otra mitad quedará en las arcas del organismo. Este reparto equitativo supone un cambio radical respecto a otros torneos internacionales, donde la máxima instancia tradicionalmente se quedaba con la mayor parte de los beneficios.

La primera edición, que ya debutó esta madrugada con el empate a cero entre el Al Ahly egipcio y el Inter Miami de Messi, cuenta con la participación de 32 equipos de los cinco continentes. El presupuesto total del evento asciende a 2.000 millones de dólares, una cifra que multiplica por diez los ingresos del anterior formato del Mundial de Clubes, que apenas reunía a siete equipos y generaba en torno a 200 millones de dólares.

Según el estudio de 2PlayBook, el nuevo reparto de ingresos beneficiará especialmente a los grandes clubes europeos y sudamericanos, que podrán obtener ingresos similares a los que genera la Champions League. El campeón del torneo se embolsará cerca de 150 millones de dólares (136 millones de euros), una cifra solo al alcance de los mejores equipos del mundo. Además, todos los clubes participantes recibirán un cheque de entrada que oscila entre los 38 millones de dólares (33 millones de euros) para los equipos europeos y los 3,6 millones de dólares (3,1 millones de euros) para los clubes de menor perfil, como el Auckland City de Nueva Zelanda.

El sistema de premios también contempla incentivos por rendimiento: el campeón recibirá 40 millones de dólares (35 millones de euros), el subcampeón 30 millones (26 millones de euros), y el resto de los equipos obtendrá cantidades proporcionales a su avance en la competición. En total, la FIFA repartirá 1.000 millones de dólares (900 millones de euros) entre los clubes, una cifra que supone un antes y un después en la historia del fútbol de clubes.

El éxito financiero del torneo no sería posible sin el respaldo de grandes patrocinadores internacionales. Arabia Saudí, a través del Fondo de Inversión Pública (PIF) y la petrolera Aramco, se ha convertido en uno de los principales apoyos económicos del evento, reforzando su apuesta por el fútbol global tras la adquisición de clubes europeos y la organización de grandes eventos deportivos. Otros patrocinadores de peso son Visa, Budweiser, Hisense, Lenovo, Coca-Cola, Qatar Airways y Bank of America, que aportan una parte sustancial del presupuesto.

Estados Unidos, por su parte, se consolida como el gran mercado estratégico para la FIFA. El país norteamericano será la sede del torneo, que se disputará en once ciudades y aspira a atraer a 3,7 millones de aficionados extranjeros. Según estimaciones de la FIFA, el Mundial de Clubes generará un impacto económico de 9.600 millones de dólares (8.795 millones de euros) en el PIB estadounidense, gracias a la llegada masiva de turistas y el gasto asociado a la competición.

President Trump, @VP Vance, and FIFA President Gianni Infantino kick off the first meeting of the White House Task Force on the 2026 FIFA World Cup, hosted in the USA next summer! ⚽️🇺🇸 pic.twitter.com/laI5IA7bix

— The White House (@WhiteHouse) May 6, 2025