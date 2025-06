La doble moral de quienes criticaron a la Superliga y echan en cara al Mundial no incluir a los mejores

Con el inicio del Mundial de Clubes han llegado las primeras críticas a un torneo que es totalmente nuevo, por lo que todo lo que ocurra será examinado con lupa. La escandalosa goleada del Bayern de Múnich al Auckland City (10-0) ha dejado muchas críticas por el nivel o validez de este torneo. Hay quienes minimizan este Mundial de Clubes porque este equipo neozelandés esté en el torneo, pidiendo que vayan Barcelona o Liverpool (que no se lo ganaron basándonos en el formato de clasificación), como si fuera un torneo cerrado, pero esos mismos críticos con el Mundial de Clubes son también quienes se oponen a la Superliga por precisamente eso, ser un torneo cerrado a su juicio.

No se aclaran. En las redes sociales han surgido las críticas al Mundial de Clubes por tener equipos de todos lados (y no ser un torneo cerrado) de aquellos que criticaron a la Superliga por eso, por ser una competición con los mismos clubes. Existe una clara doble moral entre estas personas.

Para empezar, hay que recordar que el Mundial de Clubes es, como su propio nombre indica, un torneo mundial, por lo cual tienen que tener representación todos los continentes. De ahí que este torneo tenga la presencia del Auckland City, un equipo que es semiprofesional, que no da el nivel al enfrentarse a grandes conjuntos europeos como es el Bayern, pero que es el mejor equipo de Oceanía. Y este continente también tiene derecho a participar en las competiciones de la FIFA.

Las críticas al Mundial de Clubes por estar el Auckland y no el Liverpool, Barcelona o Nápoles no tienen mucho sentido porque son de diferentes lugares, de confederaciones FIFA diferentes. En este Mundial de Clubes había 12 cupos para Europa (UEFA), cuatro para los cuatro ganadores de la Champions de 2021 a 2024 y ocho para los mejores clasificados en el ranking, con la excepción de que no podía haber más de dos equipos por país. Como el Real Madrid repitió como campeón de Europa en dos ocasiones, hubo nueve clubes clasificados por ranking.

El Barcelona no está en el Mundial de Clubes porque hubo un equipo español que tenía mejor ranking de 2021 a 2024: el Atlético de Madrid. El Liverpool tuvo mala suerte, ya que sí tenía ranking para entrar en el torneo, pero al haber dos campeones de Champions ingleses (Chelsea y Manchester City), las plazas inglesas ya estaban agotadas. Otra cosa es que para la próxima edición, la FIFA cambie los criterios y no ponga un máximo de equipos por país, algo que sí parece más justo.

La doble moral con Mundial de Clubes y Superliga

El asunto de esta doble moral es que quienes hoy critican que en el Mundial de Clubes haya equipos más débiles (y, por tanto, quieren un torneo fuerte, una competición con los mejores, sean de donde sean) son los que criticaban el proyecto de Superliga porque van eso, los mejores, con la idea equivocada de que sería cerrado al 100%.

Es evidente que hay muchísimos equipos de Europa que están ausentes en este Mundial de Clubes que son mejores que varios de los conjuntos que están en el torneo que ya se está disputando en Estados Unidos. Pero esto va por plazas continentales y un Mundial es eso, una cita mundial, en la que tiene que haber representación de todos los continentes.

Pasa lo mismo cuando hay un Mundial de selecciones, en el que por ejemplo pueden faltar Italia u Holanda (como pasó en 2018, por citar un caso) y sí estar Nigeria, Panamá o Perú. Y en el que también hay goleadas escandalosas, como pasó con el España – Costa Rica del año 2022 (7-0). Y no por eso deja de ser un gran torneo de fútbol.