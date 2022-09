Javier Tebas se quiere aferrar a su cargo como presidente de la Liga española más allá de 2024. El jefe de la patronal de clubes está haciendo campaña para prolongar su mandato más adelante de esta fecha, pese a la ruina que cada día es más evidente en el fútbol español con un mercado de fichajes raquítico en cuanto a gasto e incorporaciones.

«Deseo continuar más allá de 2024. Quiero que esté totalmente desarrollado el plan Impulso que vamos a desarrollar con el dinero de CVC porque me han elegido presidente para proyectos de este tipo. Este anticipo de quince años lo valoraremos dentro de cinco o seis años y no puedo decir que me voy a mitad del proyecto», dijo Tebas en una afirmación completamente surrealista teniendo en cuenta que los principales clubes que se acogieron a ese plan han tenido que vender a sus estrellas este verano.

Tebas actúa como si el proyecto de la Liga Impulso no estuviese en los tribunales tras las denuncias realizadas por el Real Madrid, Barcelona y Ahtletic. «Está aprobado y va adelante. Los que no están a favor se quedan fuera, aunque el proyecto les beneficia a todos. Lo que no podemos pretender es que en España solo haya un club con un gran estadio. Tenemos que trabajar para que la industria crezca, no que Florentino haga su Superliga y luego reparta él el dinero en solidaridad, que fue lo que dijo», aseguró un Tebas que tiene entre ceja y ceja al máximo mandatario del Real Madrid como costumbre.

«El problema que tiene el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es que si la Liga es más fuerte y los clubes pueden ser más fuertes económicamente y tener mejores jugadores e infraestructuras, su proyecto de Superliga será cada vez menos atractivo. Los clubes no quieren destruir las ligas nacionales y la Superliga las destruye, diga lo que diga Florentino Pérez. Luego, en el FC Barcelona lo que ocurre es que hay mucho seguidismo hacia el Real Madrid; y no voy a valorar lo del Athletic Club, pero desde luego ese no es su sitio», dijo mezclando el concepto de que no firmar por CVC es pertenecer a la Superliga.

También quiere controlar la Federación

Tebas se mostró irreconciliable con la Federación Española de Fútbol hasta el punto de asegurar que la única solución para arreglar el desencuentro es «quitar a Rubiales». Además le lanzó un dardo, «la Liga de los valores de la que habla el amigo Rubiales es cosmética», pese a que su competición no está exenta de escándalos protagonizados en su mayoría por El Patrón.

Finalmente, Tebas demostró que vive en otro planeta asegurando que la no presencia de Haaland y Mbappé en la Liga no afecta a su competición. «Si miramos los clubes en los que están, veremos que son clubes que hacen dumping económico. Claro que nos gustaría tenerlos aquí, pero no es imprescindible. Yo prefiero no tener clubes que hagan dumping económico como el City o el PSG en ña Liga porque eso nos hace más fuertes que tener esos jugadores», zanjó.