El TAS rescata de la retirada a Pogba: podrá volver a jugar esta temporada

El TAS ha «rescatado» a Paul Pogba y ha reducido a 18 meses su sanción por dopaje de cuatro años que pesaba sobre el jugador francés desde el pasado mes de febrero. No se esperaba que el jugador de la Juventus volviese a jugar al fútbol hasta 2028, pero este nuevo giro lo cambia todo. Pogba podrá entrenar con el cuadro italiano a partir del mes de enero de 2025 y podría volver a jugar a partir del mes de marzo. La multa inicial también se ha anulado.

El propio Paul Pogba ha publicado en sus redes sociales una fotografía con sus botas y un reloj de arena, dando por sentado que su regreso al fútbol es cuestión de tiempo tras la noticia adelantada desde Inglaterra durante la tarde de este viernes 4 de octubre.

Por lo tanto, Pogba podrá volver a jugar al fútbol en esta misma temporada con la Juventus. Volverá a entrenar en el mes de enero y su regreso oficial a los terrenos de juego será a partir del mes de marzo. También podría volver a jugar con la selección francesa a partir de ese mes. En su publicación en redes, una de las primeras respuestas que recibió fue la de Kylian Mbappé: «Oh, caballero».

Paul Pogba, uno de los futbolistas más mediáticos de Europa hace años y actual jugador de la Juventus de Turín, fue sancionado el pasado mes de febrero con cuatro años de inhabilitación por el positivo por testosterona en el test que se le realizó tras el partido de su equipo ante el Udinese el pasado 20 de agosto de 2023, duelo correspondiente a la primera jornada de la liga italiana.

Pogba, que ganó el Mundial con Francia en 2018, no jugó ni un solo minuto en ese duelo de la Serie A, pero dio positivo tras someterse a un control antidopaje tras el partido y que se suele hacer de manera aleatoria. El Tribunal Antidopaje de Italia dictó sentencia y le colocó al futbolista francés, que ahora tiene 31 años, un duro castigo con el que prácticamente no podría volver a jugar al fútbol, al menos al gran nivel. Hasta 2027 (ya que la infracción se produjo en 2023) no podría ser futbolista profesional.

Pero todo eso ha cambiado este viernes gracias al TAS, que ha reducido esa dura sanción a solamente 18 meses. Por lo tanto, Pogba podrá volver a sentirse jugador profesional. Los amantes del fútbol podrán disfrutar del talento del francés esta misma temporada cuando los títulos estén en juego.