Tamara Gorro apoya a Ana Obregón: «Si se regulariza la gestación subrogada, seré la primera»

Ana Obregón es la protagonista de la semana. La actriz se ha convertido en madre de nuevo por medio de gestación subrogada en Miami, una noticia que ha generado mucha polémica y que ha abierto un debate a todos los niveles en nuestro país. La veterana intérprete ha recibido muchas críticas, pero también apoyos como los de Georgina Rodríguez o Tamara Gorro. La ex mujer de Garay ha aprovechado su colaboración en el programa Y ahora Sonsoles para romper una lanza a favor de Ana Obregón.

Tamara Gorro defiende a Ana Obregón

«Me dicen que Támara estás enfadada con los argumentos que estás escuchando, ¿por qué?», preguntaba la presentadora. «Estoy histérica, estoy nervios y estoy ofendida. ¿Por qué? Porque yo no he comprado ningún bebé. Yo no he comprado a ningún bebé. Y, ¿sabéis qué estamos consiguiendo con esto? Fomentar odio», decía.

«Llevo luchando contra esto siete años, que tiene mi hija. Sabes por qué, porque mañana le dicen: ‘Tú eres comprada’. Y no hablamos de gestación, también hay adopción, la cual yo he estado sometida a ese proceso. Que he estado en los dos. Sin embargo, he sufrido más en la adopción porque me pidieron dinero, con la gestación subrogada no», continuaba la televisiva. «Te lo digo yo, en primera persona, Tamara Gorro. Lo he dicho siempre, si se regulariza la gestación subrogada, seré la primera que yo geste para quien lo necesite. Y eso se llama amor, querido, no comprar bebés», finalizaba la influencer en su intervención.

También apoyó a Ana Obregón Georgina Rodríguez, que sabe perfectamente cómo es el proceso de la gestación subrogada porque dos de los hijos de Cristiano Ronaldo fueron concebidos así. Así, la influencer mandó un tierno mensaje en el post que la actriz publicó en sus redes: «Enhorabuena. Tu princesa es muy afortunada de tener una mamá como tú. Os deseo una vida llena de luz y amor».