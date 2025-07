Paliza histórica de Swiatek sobre Anisimova para conquistar su primer Wimbledon

Iga Swiatek ha conquistado este sábado su primer Wimbledon con una paliza histórica en la final sobre Amanda Anisimova con un doble rosco (6-0 y 6-0). La tenista polaca no tuvo piedad alguna sobre la pista con su rival estadounidense y se reivindica como una jugadora de leyenda después de un año caracterizado por los altibajos.

La campeona de un total de seis Grand Slams sin fallo, una hazaña que buscará también alcanzar este domingo Carlos Alcaraz, no ganaba un título desde Roland Garros la temporada pasada. Y es que Swiatek decidió dar un paso al frente en la gira sobre la hierba jugando su primera final sobre en Bad Homburg. Cierto es que en este torneo en Alemania, la ex número uno del mundo se quedó corta. Sin embargo, dos semanas después, la polaca supo alargar su momento hasta su primera final en Wimbledon.

La pista central fue testigo del momento prime de una Swiatek que, como quien da unos pasos hacia atrás para coger impulso, demostró ser una de las grandes tenistas actualmente. Anisimova, en su primera final de un torneo grande tras tumbar a la número uno Aryna Sabalenka, fue víctima de todo ello, sin ser capaz de hallar su mejor versión ante el vendaval que tenía en frente.

No se puede negar que la final fue cruel en algunos tramos del duelo, porque Anisimova no estaba preparada para afrontar algo así y en varios momentos del partido estuvo a punto de echarse a llorar, sobrepasada por la paliza que se estaba llevando y que presenciaban 15.000 personas en la pista y millones por televisión.

Un visto y no visto en 57 minutos

Swiatek estaba volando sobre la pista y mordía en cada punto sin desperdiciar ni una sola bola de break. Lo que pudo parecer una quimera de inicio no tardó en hacerlo realidad la polaca al conquistar Wimbledon en apenas 57 minutos con un doble 6-0 que ya es histórico.

Y es que Anisimova simplemente no pudo. Swiatek fue mejor y a ella no le dejó la tensión desplegar su tenis, ese que le llevó con 19 años a unas semifinales de Roland Garros y a esta final de Wimbledon tras estar ocho meses parada por problemas de salud mental. «Esto me llega muy pronto», afirmó en la previa del encuentro, siendo consciente de que quizás nadie le esperaba en un partido como este, seguramente ni ella misma.

No hay que olvidar que la estadounidense llegó a retirarse a mediados de 2023 cuando con sólo 22 años porque no podía más: «Estar en un torneo de tenis se ha vuelto algo insoportable», afirmó por aquel entonces. Y es que Anisimova colgó la raqueta por los comentarios que recibía contra su físico en redes sociales. A esto se sumó al repentino fallecimiento de su padre por un problema cardíaco cuando la tenista tenía 19 años. «Fue lo peor de mi vida», reconoció la tenista.