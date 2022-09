Surrealista: Al-Khelaifi exige una investigación al Barça por las palancas

Nasser Al-Khelaifi ha emprendido una guerra contra el Barça y el método de financiación que han utilizado este verano para reactivarse en el mercado de fichajes. El dirigente del Paris Saint Germain, íntimo del presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, exigió que se tomen medidas contra el comportamiento de los culés tras haber estado años y años obviando el fair-play económico.

«¿Es justo? No, no es justo… ¿Es legal? No estoy seguro. Si la UEFA lo permite, otros harán lo mismo. La UEFA, por supuesto, tiene sus propias regulaciones financieras. Seguro que van a mirarlo todo», aseguró el mandatario qatarí insinuando que es necesaria una investigación.

Al-Khelaifi comenzó está campaña contra el equipo culé a principios del mes de septiembre. «Otros clubes tienen 1.800 millones de deuda. No es saludable. Ese es el peligro en el fútbol. La gente se queda cuatro o cinco años como presidente y luego deja la deuda y se convierte en un desastre para otro presidente. Eso es lo que ha estado pasando ciclo tras ciclo. Esto es lo que debemos mirar y preocuparnos porque eso es lo que puede destruir el fútbol. Necesitamos reglas para proteger a los clubes de la deuda y del desastre», dijo sobre la época de Bartomeu.

Hay que recordar que el Barcelona dio esta temporada unos beneficios de 98 millones de euros en sus cuentas anuales, pese al gran desembolso en la mercado de fichajes gracias a la activación de cuatro palancas que han puesto en jaque el futuro del club.

El presidente del Paris Saint Germain también aseguró estar «realmente seguro de que nadie permitirá que sucede la Superliga», porque «necesitamos pensar en todos, no solo en nosotros mismos; debemos respetar a nuestros aficionados». La postura de Al-Khelaifi es contradictoria en este sentido porque en otros deportes como el pádel sí es el principal impulsor de una Superliga.