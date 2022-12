La Superliga ha encajado con mucha serenidad el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde A22 Sports, empresa matriz del proyecto, no consideran que suponga una victoria para la UEFA el texto no vinculante difundido este jueves por Athanasios Rantos. En este sentido, entienden que el letrado griego no se ha centrado en el objeto real del debate jurídico y que su informe no tendrá excesiva influencia en los 15 jueces que sí deberán dictar sentencia en los próximos meses.

«La Superliga no está muerta para nada», aseguran fuentes cercanas al proyecto a OKDIARIO, rebajando la importancia del pronunciamiento de Rantos. Para demostrar que la iniciativa mantiene su plena vigencia, los tres mandatarios de grandes clubes que lo impulsan, Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli, arroparán este viernes en Madrid al CEO de A22 Sports, Bernd Reichart, durante su ponencia en un evento organizado por Nueva Economía Forum.

Desde la Superliga destacan que el informe de Rantos supone que la justicia europea, por primera vez en casi 70 años desde la fundación de la UEFA, reconoce que el organismo presidido por Aleksander Ceferin funciona como un monopolio en el fútbol europeo. Por esa misma razón, el abogado ha remarcado que la UEFA tiene la «responsabilidad particular» de permitir la celebración de nuevas competiciones continentales.

Confían en los jueces

Al mismo tiempo, en A22 lamentan que el abogado griego se haya centrado en analizar el posible modelo de competición de la Superliga y están convencidos de que, a la hora de confeccionar su veredicto, los jueces, varios de ellos expertos en derecho de la competencia, obviarán todos esos párrafos del informe que consideran que no vienen al caso.

Por otra parte, desde la Superliga celebran que este primer pronunciamiento del TJUE haya manifestado que las sanciones con las que la UEFA amenazó a la nueva competición eran excesivas. El partido que va a decidir el fútbol europeo sigue adelante, pero ni mucho menos está decidido.