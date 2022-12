La Superliga se defiende: la UEFA tiene la «responsabilidad» de permitir nuevas competiciones

La Superliga se ha pronunciado tras el informe no vinculante emitido este jueves por el abogado general de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos. Desde A22 Sports Management, empresa matriz del proyecto, recuerdan que el abogado griego ha subrayado que la UEFA tiene la «responsabilidad particular» de garantizar que no se deniegue indebidamente el acceso al mercado a terceros.

«El abogado general Rantos señala que las condiciones de acceso al mercado deben ser claras, objetivas y lo más detalladas posible para que los organizadores de competiciones de terceros puedan cumplirlas. En el caso de terceros que cumplan estas condiciones, la federación en cuestión no debe denegar el acceso. En particular, la UEFA no puede tener en cuenta su propio interés en ningún proceso de autorización», remarcó la Superliga en un comunicado.

Por su parte, el CEO de la Superliga, Bernd Reichart, explicó que están «satisfechos» porque el informe de Rantos incluye «el reconocimiento del derecho de terceros a organizar competiciones paneuropeas de clubes». «El abogado general dejó claro que la UEFA tiene una posición monopolística que conlleva importantes responsabilidades a la hora de permitir a terceros actuar libremente en el mercado», recalcó.

Además, Reichart avisó de que el caso sigue «todavía abierto», ya que el pronunciamiento del abogado griego no tiene ninguna consecuencia real, más allá de explicar su opinión particular sobre el caso. «Creemos que los 15 jueces de la Gran Sala del TJUE que tienen la responsabilidad de examinar este caso profundizarán de forma sustancial en su análisis y ofrecerán finalmente a los clubes la oportunidad de gestionar su propio destino en Europa», confió.