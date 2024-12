El sueño ‘imposible’ del Chelsea se llama Lamine Yamal

El Chelsea, igual que ocurrió el año pasado con el PSG, está dispuesto a poner sobre la mesa del Barcelona una cifra superior a los 250 millones de euros para fichar a Lamine Yamal. Así lo avanzó Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones.

«El propietario del Chelsea, que es un estadounidense millonario, está encaprichado con Lamine Yamal y lo quiere a toda costa. Está dispuesto a hacer la oferta más grande de la historia, 250 millones de euros. Laporta no quiere oír hablar de venderlo. Ahora tiene 300 millones de cláusula», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

El multimillonario dueño del club blue, el norteamericano Todd Boehly, está dispuesto a tirar la casa por la ventana para convertir a Lamine Yamal en el jugador franquicia de un Chelsea que, después de tres temporadas de fracasos y bandazos deportivos, está cada vez más cerca de regresar a la Champions la próxima temporada.

Aunque parezca una locura ofrecer 250 millones por un único futbolista por muy Lamine Yamal que se llame, desde el desembarco de Boehly en Stamford Bridge tras la abrupta salida de Roman Abramovich, el Chelsea ha sido el club que más ha invertido en el mundo con 1.330 millones de euros gastados en las últimas tres temporadas. La cifra, ya de por sí escandalosa, se vuelve aún más sangrante si se compara con los éxitos cosechados por el equipo blue que está en blanco.

Prioridad Lamine Yamal

El balance financiero entre los futbolistas adquiridos y los jugadores traspasados tampoco deja en buen lugar a Boehly y su equipo de asesores, ya que el Chelsea acumula bajo su mando un saldo negativo de 812 millones de euros, porque sólo han conseguido ingresar 520 millones por ventas de futbolistas. Con ese despilfarro, la operación Lamine Yamal por 250 kilos empieza a parecer casi una ganga para los de Stamford Bridge.

En los tres años de la era Boehly el Chelsea ha fichado la friolera de 89 futbolistas, 40 de ellos en propiedad y los otros 49 en diversas operaciones de cesión con opción a compra. Muchos de ellos fueron cedidos sin llegar a disputar ni minuto vestidos de azul. Los cinco jugadores más caros desde que el multimillonario norteamericano adquirió el club blue han sido Enzo Fernández (121 millones), Moisés Caicedo (116), Wesley Fofana (80), Mykhaylo Mudryk (70) y Marc Cucurella (65).

Por eso el Barcelona sabe que el Chelsea no va de farol con Lamine Yamal y Joan Laporta no quiere ni siquiera escuchar ofertas, porque el presidente azulgrana es consciente de que antes le perdonarían los socios convertir el club en sociedad anónima que vender al futbolista que está llamado a dominar el fútbol mundial en la próxima década. El presidente del Barça no puede vender a Lamine Yamal ni por 250 millones ni por 500 ni por todos los millones del mundo.

Tampoco Lamine Yamal parece dispuesto a dejar su Barcelona natal y el club en el que sabe que un día heredará primero los galones y después quién sabe si el sueldo de Leo Messi. El joven extremo español ha sabido eludir las tentaciones tanto del PSG el pasado mercado invernal como de Arabia Saudí hace unos meses y no será fácil sacarle del club azulgrana siempre que el Barça le ponga un salario acorde a su caché, que se ha disparado como la espuma desde la Eurocopa.

Golden Boy por aclamación

Hace unas semanas, el pasado 27 de noviembre, Lamine Yamal hizo buena su condición de favoritísimo y conquistó el Golden Boy 2024. El jugador del Barcelona obtuvo el premio que le reconoce como mejor joven menor de 21 años que entrega el periódico italiano Tuttosport, imponiéndose con el 97,6% de los votos al resto de nominados, entre los que destacaban Cubarsí, Leny Yoro, Arda Güler, Omorodion o Endrick. El premio al internacional español le reconoce como el mejor de este 2024 entre los jugadores sub-21, pese a ser el más joven de todos los nominados, puesto que sólo tiene 17 años recién cumplidos.

Es el primer galardón individual de una carrera que, si las lesiones no la tuercen, está llamada a ser una historia de éxito que bien podría encumbrar a Lamine Yamal como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y eso es precisamente lo que todavía le sobra a sus 17 añitos: tiempo.