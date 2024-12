Problemón para Laporta: Dani Olmo quedará libre si el Barcelona no logra inscribirlo

Situación límite para el Barcelona. Desde la entidad culé trabajan a contrarreloj para inscribir a Dani Olmo, su fichaje estrella, por quien se gastó 47 millones de euros más variables y a quien solo pudo dar de alta en la Liga hasta el 31 de diciembre y por la lesión de Andreas Christensen.

Sin embargo, el tiempo se le agota al club azulgrana. Solo quedan 21 días para que termine dicho plazo, sino el internacional español quedará libre si no logran registrarlo de nuevo en el mercado de invierno o en cualquiera de las ventanas de fichajes hasta que finalice su contrato en 2030.

No obstante, ninguna de las dos partes contempla otra cosa que no sea seguir de la mano. El último mensaje del Barça a Olmo asegura que su inscripción no corre peligro. Desde el club azulgrana que preside Joan Laporta se muestran confiados. El jugador está centrado en jugar y ayudar al equipo a lograr los objetivos marcados a principios de temporada.

Si no se hubiese lesionado el central danés, Olmo se hubiese perdido el inicio de temporada al completo, según informa ‘Mundo Deportivo’. No bastó con las salida de Ilkay Gundogan y las ventas de Mika Faye o Julián Araujo. Faltaron unos millones para regresar al 1-1.

El Barcelona sigue trabajando para conseguir los ingresos necesarios y poder inscribir tanto a Olmo como a su compañero Pau Víctor. El club catalán ya ha llegado a un acuerdo con Nike, que debe ratificar la Asamblea, y sigue buscando otros ingresos comerciales para llegar a la regla 1:1 del fair play financiero y poder trabajar en el mercado con normalidad.

Todo ello también permitiría registrar en la Liga a los dos jugadores que faltan. También queda como último recurso activar un aval personal del presidente Laporta y de algún otro directivo, como ya se hizo anteriormente.