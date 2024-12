Un Messi nostálgico envía un mensaje directo al corazón del Barcelona: «Extraño muchísimo a los culés»

Leo Messi es y será una de las mayores leyendas del Barcelona, y es por eso que quedó una espinita en el barcelonismo al no verle in situ en la reciente gala del 125 aniversario del club. Aunque era muchos los que le esperaban, debido a otros compromisos no pudo asistir al evento, aunque fue protagonista en el (desorbitado) vídeo en el que grandes astros felicitaban al club. Ha sido después, con altas dosis de nostalgia, cuando Messi ha enviado un nuevo mensaje al Barcelona y al barcelonismo: «Extraño muchísimo a los culés».

Messi, quien dedicó 21 años de su vida al Barcelona tras llegar a La Masía con tan solo 13 años, recuerda con especial cariño los éxitos colectivos que marcaron su carrera. «La época de Pep como entrenador, el año del sextete, todo lo que significó Ronaldinho con la Champions 2005-06 y el triplete con Luis Enrique», explicaba el argentino, que más allá de sus vivencias personales, también destacó momentos históricos para el club, como su fundación por parte de Joan Gamper, la construcción del Camp Nou y las contribuciones de Johan Cruyff tanto como jugador como entrenador.

El argentino, que actualmente milita en el Inter Miami, no escatima en elogios para dos figuras que marcaron profundamente su carrera. «Hay dos personajes que me marcaron mucho: Pep y Ronaldinho. Pep, porque logramos cosas increíbles, y Ronaldinho, por cómo me ayudó. Me sirvió muchísimo en mis primeros años en el primer equipo», afirmó. También dedicó palabras de afecto a otros grandes nombres de la historia azulgrana, como Xavi, Iniesta, Busquets, Luis Suárez o incluso Maradona, quien, aunque tuvo un paso breve por el club, dejó un impacto imborrable.

Desde su perspectiva, el Barcelona siempre ha sido un referente mundial gracias a su tradición de atraer a los mejores jugadores y técnicos. Messi recordó con admiración a figuras legendarias como César, Kubala, y la delantera histórica que Serrat inmortalizó en su canción, mencionando también a Basora, Moreno y Manchón.

Messi y el Barcelona

Messi, en una entrevista con Mundo Deportivo, expresó su deseo de que el Barcelona recupere su grandeza competitiva: «Ojalá que el club pueda volver a ser lo que siempre fue. Además de un referente mundial, que nunca dejó de serlo, que esté siempre peleando por ganar títulos hasta el final de cada temporada. Como jugador del Barça, nunca te puedes conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigen lo máximo. Ser el mejor club del mundo conlleva una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barça ganando La Liga, la Copa y también la Champions. Y en los años que no se pueda, que al menos compita hasta el último momento».

Al ser preguntado sobre su mensaje para los aficionados, no ocultó su añoranza hacia el club y su afición. «Los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo», confesaba, dejando claro que el vínculo emocional que mantiene con el Barcelona y el barcelonismo pese a la forma de dejar el club, es inquebrantable.

El argentino, que llevó al club a la gloria con títulos inolvidables, se reafirma como una de las máximas figuras de la historia azulgrana y, pese a su marcha, sigue mostrando su afecto incondicional hacia la entidad y sus aficionados. Su mensaje no solo refleja nostalgia, sino también el deseo de que el FC Barcelona vuelva a ocupar el lugar que merece en el fútbol mundial.